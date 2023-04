Dua Lipa é confirmada em 'Barbie' e lançará canções originais para o filme

O live-action de Barbie tem tudo para ser um sucesso de bilheteria na estreia. Além do alvoroço que o primeiro trailer causou nas redes sociais nessa terça-feira (4/4), junto aos pôsteres dos personagens, a grande novidade é que a cantora Dua Lipa foi confirmada no elenco. A voz do hit “Don’t start now” será a versão sereia da boneca e ainda participará da trilha sonora do filme.









No pôster do longa, a Dua Lipa já encorpora a versão sereia e aparece com figurino azul, combinando com o cabelo da mesma cor.





Dua Lipa será a Barbie sereia no live-action (foto: Divulgação)

Em junho de 2022, a cantora esteve no set de filmagens e cumprimentou vários fãs no local. Confira:

Dua Lipa on the set of Greta Gerwig%u2019s %u2018Barbie.%u2019 pic.twitter.com/FQIqqwpvdc %u2014 shaun %u2022 fan account (@shauntwink) June 29, 2022





De acordo com o Daily Mail, além de entrar para o elenco, a música-tema do filme também será de Dua Lipa. A cantora lançará várias canções originais especialmente para a trilha sonora da produção.

Quando estreia "Barbie"?

A produção é aguardada desde o seu anúncio, em 2022, e chega aos cinemas no dia 21 de julho deste ano.