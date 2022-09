Dua Lipa fecha o Rock in Rio em grande estilo

Além das músicas de sucesso que movimentaram a plateia, a presença de palco da artista hipnotizou a todos (foto: Ana Raquel/EM/DA Press) Dua Lipa disse que queria “mudar o jogo” na música “Future Nostalgia”, que dá nome ao seu álbum de maior sucesso e à turnê que levou ao palco do Rock in Rio na noite desse domingo (11/9). Com o show no Palco Mundo, a britânica fechou o festival com "chave de ouro", contagiando os espectadores.





Não foi à toa a escolha de Dua como headliner para o último dia. Além das músicas de sucesso que movimentaram a plateia, a presença de palco da artista hipnotizou o público.









Quando os espectadores de casa estavam vendo a abertura, Dua mostrava uma “historinha” de uma luta contra uma lagosta no fundo do mar. Com essa instrução, começou a cantar “We are good”, que encantou a plateia com os vocais.





Em “Cold heart”, parceria com o cantor e compositor Elton John, a artista pediu para a plateia levantar os celulares com a lanterna ligada. No palco, ela abraçou os dançarinos, que estavam com uma bandeira LGBTQIAP+ e outra do Brasil.





Guardando o melhor para o fim, Dua cantou seus maiores hits para fechar o Rock in Rio. A famosa música do “tamborzinho” foi escolhida como a canção final do festival e foi cantada pela plateia a plenos pulmões.

Dança





A artista até “zoou” seu viral negativo - em que dançava de uma forma estranha em um show - As críticas sobre a presença de palco de Dua Lipa só fortaleceram a cantora, apesar de ela ser uma das divas pop da atualidade.A artista até “zoou” seu viral negativo - em que dançava de uma forma estranha em um show - no palco do Rock in Rio antes de arrasar na performance de "Dont start now". Ela refez os movimentos, mas logo engatou a performance.





Outras músicas, como "Pretty please", contaram com coreografia elaborada e bailarinos que acompanham a cantora na turnê.





Além disso, Dua e os dançarinos usam objetos, como cadeiras, corações brilhantes e bolas em formatos de lua, para interagir com a plateia.





O balé também teve sua hora de brilhar. Nos momentos de troca de figurino, os dançarinos exibiram coreografias solos. O show contou até com membros em patins, que completavam a performance.

Roupas

voz de “Dont start now” fez sua mágica e trocou de look quatro vezes ao longo do show de mais de uma hora e meia. Ela abriu a performance com o já conhecido macacão verde, que faz parte da turnê “Future Nostalgia”.





Depois, trocou para um body branco com brilho. Em seguida, um conjunto rosa. E fechou o show com uma roupa dourada e verde.