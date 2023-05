Depois de 20 anos, Madonna relança clipe censurado

A cantora Madonna resolveu dar um presente aos seus seguidores ao publicar, nesta semana, a versão original da música ‘American life’, em 4k. Lançado em 2003, o vídeo foi retirado de circulação por conta da Guerra do Iraque.

Exibido pela primeira vez em 21 de abril de 2003, pela MTV, o clipe começa com um desfile de moda, em que os modelos aparecendo vestindo roupas militares. Em seguida, aparecem algumas pessoas usando roupas muçulmanas na passarela, mas elas são assustadas pelos americanos, enquanto isso, a plateia ri.

Depois de diversas imagens de explosões e bombas lançadas pelos Estados Unidos, Madonna invade a passarela, junto com seu exército de mulheres. A Rainha do Pop lança água nos paparazzi, enquanto pessoas ensanguentadas são carregadas para a passarela. O vídeo mostra que a plateia continua rindo e aplaude de pé.

As cenas de guerra na passarela são intercaladas com imagens reais de vítimas de ataques americanos. Nos segundos finais do clipe, Madonna lança uma granada na passarela. Na versão original, a arma era endereçada a um sósia do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que pegava a munição com a mão e acendia um charuto.

Em 2003, o clipe foi considerado ‘inapropriado’ e ‘horrível’ e causou controvérsia por causa de seu conteúdo sensível, já que critica publicamente a política e os assuntos atuais dos Estados Unidos.

Após ser exibido de hora em hora nas primeiras 24 horas de lançamento, a cantora pediu para que as transmissões fossem interrompidas por conta da Guerra do Iraque, que se iniciou em 2003 e se encerrou em 2011, com desdobramentos na região até hoje.

Para substituir, Madonna lançou um novo clipe da mesma música, em que ela interpretava a música com bandeiras de todos os países ao fundo.