Glória Maria entrevistou personalidades como Michael Jackson e Madonna

Michael Jackson em entrevista a Glória Maria durante gravação de clipe no Morro Santa Marta, Rio de Janeiro (foto: Globo/Reprodução)

Muito marcada pelos inúmeros passaportes preenchidos em um sem-fim de viagens a diversos países, Glória Maria aproveitou seu périplo pelo mundo para entrevistar os maiores nomes da música pop internacional. O maior deles, porém, foi aqui no Brasil.

Leia: Morre a jornalista Glória Maria

Em 1996, Michael Jackson esteve no país para as gravações do clipe de "They Don't Care About Us". Entre uma tomada e outra, gravadas na ponte aérea Rio-Salvador, o Rei do Pop aceitou conversar com a jornalista. Muito retraído, no alto do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, Michael declarou seu amor pelo Brasil por meio do microfone de Glória Maria.

Também a Rainha do Pop conversou com a jornalista. Glória Maria entrevistou Madonna em 2005, durante a turnê do álbum "Confessions on a Dance Floor". Com apenas quatro minutos disponíveis, ela se confessou nervosa logo de cara, o que desarmou a estrela do pop e descontraiu desde o início o ambiente.

Glória Maria entrevista Mick Jagger em 1984 (foto: Reprodução/Globoplay)

Os ícones britânicos Elton John e Mick Jagger também estiveram frente a frente com a repórter. Elton, que se despede dos palcos neste 2023, conversou com Glória em 2001 para o "Fantástico". A entrevista com Jagger ocorreu em 1984, para o "Jornal Nacional".

Um ano depois, ela conversou com o vocalista do Queen, Freddie Mercury, quando ele veio para a primeira edição do Rock in Rio. Ela conseguiu uma declaração do front man de que não se considerava o líder da banda, mas apenas o vocalista de um grupo em que eram todos iguais.

Não foi apenas pelo mundo da música que Glória navegou. Do cinema, ela entrevistou estrelas como Harrison Ford, o eterno Indiana Jones, Nicole Kidman e o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio.

A lista de artistas entrevistados por ela ao longo de décadas à frente dos principais programas jornalísticos da Globo, porém, é incontável.