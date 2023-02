Relembre entrevista de Glória Maria com Freddie Mercury

Glória Maria descrevia Freddie Mercury como uma das pessoas mais maravilhosas que conheceu (foto: Reprodução / TV Globo)

Glória Maria fez história no jornalismo. Ao longo da carreira, ela cobriu guerras, fez inúmeras viagens e teve a oportunidade de entrevistas diversos nomes icônicos, como Freddie Mercury.



Em passagem pelo Brasil para a primeira edição do Rock in Rio, em 1985, o líder do Queen conversou com a jornalista do ‘Fantástico’, da TV Globo no terraço do Copacabana Palace. A entrevista marcou a história da TV brasileira.

Veja: Maju Coutinho chora ao vivo ao homenagear Glória Maria

Isso porque Freddie parecia estar um pouco impaciente com a jovem Glória Maria. “É verdade que a música ‘I want to break free’ é dedicada à comunidade gay?”, pergunta a jornalista. O cantor responde que não e que ele nem é autor da música. “Não sei de onde você tirou essa ideia, não tem nada a ver com os gays”, diz.

Depois da resposta, Glória repete a pergunta, mas dessa vez, em português. Mas Freddie não gostou: “Eu já falei disso. Viu? Estou te ajudando. Próxima pergunta.” Em seguida, a jornalista pergunta sobre a relação com os colegas, chamando o cantor de “líder do Queen”. Ele a interrompe e diz que não lidera a banda, sendo só o cantor. Como de praxe, ela repete a pergunta em português.

Freddie, em silêncio, aperta as bochechas de Glória. E, ao fim da pergunta, diz que “Desta vez, eu sou o líder do grupo. Já respondi mesmo”. Veja a entrevista completa.

[VÍDEO1]

Anos depois, Glória chamou o episódio de um “mico e uma honra”. Em uma participação na GloboNews, a jornalista comentou a história. “Eu estava tão nervosa, milhões de repórteres especializados e sempre sobrava para mim. Todo mundo tinha medo dele, e eu mal falava inglês”, declarou.

Glória explicou que, por conta do nervosismo, esqueceu de avisar que, após a resposta do cantor, ela gravaria novamente a pergunta, só que em português, para ajudar na edição do programa.

Apesar do constrangimento do cantor, ela diz que Freddie foi maravilhoso. “Uma das pessoas mais simples que eu já conheci na minha vida, tanto que ele me pediu dicas”, revelou.

Morte de Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.

No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.