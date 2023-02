Heraldo Pereira sobre perda da amiga: 'Glória faz parte da minha vida'

GLÓRIA MARIA

Emocionante, triste, a reação do Heraldo Pereira ao vivo no Bom Dia Brasil.

Chorando copiosamente, ele se manteve firme.#BomDiaBrasil #BDBR pic.twitter.com/kS1BjEfn6N %u2014 Luiz Ricardo (@excentricko) February 2, 2023

Durante o giro de repórteres ao fim do telejornal ‘Bom dia Brasil’, da TV Globo, o jornalista Heraldo Pereira chorou a perda de Glória Maria. Ele disse que os dois eram amigos. Além disso, ele ressaltou o papel da jornalista na história da cultura negra brasileira. O relato de Heraldo foi tão emocionante que foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

“A Glória faz parte da minha vida, da minha carreira, da minha vida na minha Ribeirão Preto. Meus primeiros contatos com ela foram no começo da minha carreira, na minha cidade natal”, declarou Heraldo. Ele ainda lembrou que sua mãe é fã de Glória e que ela teve contato com toda sua família.

“É muito difícil, eu tive uma longa vida com a Glória Maria. Ainda recentemente, nas últimas passagens que ela esteve na TV Globo do Rio de Janeiro, eu estive com ela, perguntei pelas filhas. Ela é uma referência para nós jornalistas, como colega e para o nosso país”, disse, segurando o choro.



Heraldo foi o primeiro jornalista negro a apresentar o ‘Jornal Nacional’, e Glória foi uma das pioneiras da presença de negros na TV.



Heraldo disse que ele e Glória eram amigos desde o começo da carreira e não poupou elogios a ela (foto: Reprodução / TV Globo / Instagram)

Morte de Glória Maria

Ana Paula Araújo, visivelmente emocionada, lembrou da representatividade de Glória Maria para a comunidade negra e para as mulheres. Ela também ressaltou o papel dela como mãe. Os outros colegas do jornal desejaram força para Heraldo, que terminou o jornal em lágrimas. [

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.

No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.