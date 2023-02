Glória Maria deixa duas filhas, Maria e Laura

Glória Maria e as filhas, Maria e Laura (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2). Ela deixa duas filhas adolescentes. A repórter, pioneira na TV brasileira, era mãe de Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.

As irmãs foram adotadas em 2009, após uma temporada na Bahia. “Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar” afirmou Glória em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

O processo de adoção durou 11 meses e levou Glória a mudar de estado para estar mais perto das meninas enquanto a documentação era analisada. Em uma reportagem da TV Globo, ela falou sobre as filhas. "A minha felicidade é olhar para as duas, é brincar, o abraço, o beijo, é a necessidade delas ficarem comigo", disse.

A mãe adorava postar fotos das meninas e disse que só não publicava mais porque elas não gostavam. Segundo ela, Maria e Laura são discretas. “Bem difícil atualmente conseguir foto com minhas filhas. Acham ridículo. Mas às vezes consigo!!! Meus amores”, disse ela em uma publicação em abril do ano passado.

Recentemente, a jornalista revelou que pela primeira vez suas filhas foram a um grande evento sem ela, mostrando o quanto as meninas estão crescidas. “Minhas vidas. Meus amores. Primeira vez numa programação tipo Rock In Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando”, celebrou.

Glória Maria morreu aos 73 anos. No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.