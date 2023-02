Jum Nakao e Celso Favaretto debatem moda nas artes plásticas

O estilista e designer Jum Nakao e o professor e filósofo Celso Favaretto são os convidados da Casa Fiat de Cultura para bate-papo on-line nesta quinta-feira (2/2), às 19h, sobre a moda e os movimentos moderno e contemporâneo nas artes plásticas e outras expressões culturais, no canal da instituição no YouTube. Favaretto abordará a ruptura a partir da obra “Parangolés” (1964/1979), de Hélio Oiticica. Já Nakao falará a respeito do processo criativo da performance de “A costura do invisível” (2004), de sua autoria.

Os dois trabalhos são considerados inovadores e provocadores ao trazer uma linguagem incomum: a ampliação da noção da obra de arte com obras vestíveis e da noção de espectador de arte, que não só admira de forma passiva, mas que também participa da fruição, seja tocando ou vestindo a obra. A discussão se dará a partir da exposição “EntrePanos: Rupturas do moderno e contemporâneo”, em cartaz até 12 de fevereiro, no espaço cultural. A mostra oferece um panorama conciso e notável da apropriação e transformações do tecido na arte. O bate-papo “Rupturas do moderno e contemporâneo: As transformações do tecido na arte” contará com mediação de Ricardo Ribenboim e Rachel Vallego, curadores da mostra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. Informações: (31) 3289-8900 ou www.casafiatdecultura.com.br.