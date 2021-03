“OS QUATRO PARALAMAS”

DOCUMENTÁRIO





Um baú de fotos antigas se abre, revelando recordações afetivas dos primeiros anos de uma das bandas de rock mais bem-sucedidas e queridas do país: Os Paralamas do Sucesso. No documentário “Os quatro Paralamas”, que acaba de chegar com exclusividade ao Curtaon! (serviço de streaming no Now) e com estreia no canal Curta! prevista para 19 de abril, Roberto Berliner e Paschoal Samora mostram a história da amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e um “quarto elemento” pouco conhecido: José Fortes, o empresário do grupo.





***





A partir de uma conversa informal entre eles, o filme traz à tona memórias, por meio de material de arquivo registrado por Berliner desde os anos 1980. Em um dos vídeos, Fortes resume a relação entre os componentes do grupo: “Os Paralamas são como uma turma de rua, um time, uma família”. A produção revela, cronologicamente, a formação da banda desde que Herbert se aproximou de Bi e Zé Fortes durante a faculdade, a troca do baterista Vital Dias – que inspirou o hit “Vital e sua moto” – por João Barone, os primeiros shows e discos, além da histórica apresentação no Rock in Rio’1985.





***





Em uma das passagens mais tocantes do documentário, os quatro músicos comentam o acidente aéreo ocorrido em 2001, que tirou a vida de Lucy, mulher de Herbert, e o deixou paraplégico. Emocionado, Zé Fortes relembra as remotas chances de sobrevivência do cantor. Em seguida, a tristeza dessas lembranças dá lugar à alegria do retorno de Herbert aos palcos. O sentimento de nostalgia toma conta quando o grupo toca canções que marcaram sua história: “Meu erro”, “Quase um segundo”, “Óculos”, “Trac-trac”, “Alagados” e “Saber amar”, entre outras. “No fundo, a gente é um bando de moleques ou um bando de velhos se achando moleques”, define João Barone.

(foto: Curta!/DIVULGAÇÃO)

NEY MATOGROSSO

CINEBIOGRAFIA





Ney Matogrosso, que completa 80 anos em 2021, é tema do documentário “Ney – À flor da pele”, que vai ao ar nesta segunda-feira (22/3), às 22h40, no Curta!. O filme apresenta uma antologia audiovisual composta por entrevistas históricas e clipes contemplando toda a bem-sucedida carreira do cantor. Desde cedo quebrando tabus relacionados a questões de gênero e sexualidade, Ney aborda o tema em declarações concedidas ao longo de vários anos.

(foto: Comedy Central/divulgação)

“A CULPA É DO CABRAL”

COM PAULO MIKLOS









Paulo Miklos é o convidado de “A culpa é do Cabral”, que vai ao ar nesta segunda-feira (22/3), às 22h, no Comedy Central. Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura batem um papo descontraído com o compositor e apresentador. Miklos conta como foi o primeiro convite para atuar, compartilha com os humoristas piadas de seu avô e diz que as crianças o temem por ter interpretado um vilão. Paulo participa também do quadro “Eu nunca”, falando sobre momentos curiosos de sua vida e carreira.

(foto: SYFY/DIVULGAÇÃO)

“HEROES”

ESTREIA NO SYFY





Vencedora dos prêmios People's Choice, Bafta Awards e Emmy Awards, “Heroes” estreia nesta segunda-feira (22/3), às 22h10, no canal SYFY. A série de ficção conta a história de um grupo de pessoas comuns de diferentes partes do mundo que descobrem ter poderes extraordinários, como telepatia, capacidade para voar, telecinesia e controle do tempo. De alguma forma, todas elas estão conectadas entre si e têm a missão de evitar desastres previstos em imagens pintadas por artistas com o dom da premonição.

LUTO

EDSON MONTENEGRO





O ator Edson Montenegro, de 63 anos, morreu domingo (21/3), vítima da COVID-19. Ele estava internado no Hospital Paulistano, em São Paulo, intubado devido ao comprometimento dos pulmões. “Meu pai descansou”, informou Juliana Tavares, filha do artista, nas redes sociais. Edson participou do filme “Cidade de Deus” (2002) como o pai de Buscapé. Também atuou nas novelas “Cúmplices de um resgate” (SBT/Alterosa) e “Apocalipse” (Record), além da minissérie “Dona Flor e seus dois maridos” (TV Globo). Atualmente, integrava o elenco da peça “Donna Summer musical”, em São Paulo.