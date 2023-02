"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" volta aos cinemas em BH

A bordo de suas 11 indicações ao Oscar, que lhe deram a liderança na corrida ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood neste ano, “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, dos Daniels, reestreia nos cinemas.Lançado em junho passado, o longa volta ao cartaz a partir desta quinta-feira (2/2) em Belo Horizonte, com sessões no UNA Cine Belas Artes (20h30), no Cineart Ponteio (21h), no Cinemark Pátio Savassi (15h) e no Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube (16h10).Comédia com tons de ficção científica, o longa acompanha a história de Evelyn (Michelle Yeoh), imigrante chinesa nos EUA, que, enquanto lida com um casamento em crise, uma relação difícil com a filha e um imbróglio com o fisco, descobre que tem distintas vidas paralelas no multiverso.