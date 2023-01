Helena Ignez e Ney Matogrosso lançam filme e confiam no futuro do Brasil

'Já estamos mais tranquilos, mais relaxados. Porque antes era impacto 24 horas por dia. Isso, pelo menos, parece que não voltará. Embora a gente saiba que existam perigos rondando a história' Ney Matogrosso, cantor e ator



Tiradentes – Foi quase “no susto” o convite que Ney Matogrosso recebeu de Helena Ignez para atuar no filme dirigido por ela. A musa do Cinema Novo, ao se encontrar com o cantor depois de um show, disse que queria trabalhar com ele. Foi quase “no susto” o convite que Ney Matogrosso recebeu de Helena Ignez para atuar no filme dirigido por ela. A musa do Cinema Novo, ao se encontrar com o cantor depois de um show, disse que queria trabalhar com ele.





Ator frustrado confesso, Ney havia feito apenas um filme: “Sonho de valsa”, dirigido por Ana Carolina, no final dos anos 1980. E perguntou o que Helena queria dele. “Quero tudo”, respondeu a cineasta.









“Não pensem mal”, tranquilizou o astro da MPB, explicando que Helena o queria como cantor e cidadão. “O cantor e eu somos duas pessoas diferentes. Entendi que ela não queria que eu cantasse, queria um performer”, diz Ney.



Amizade selada nas telas

A partir daquele encontro, Helena e Ney ficaram amigos. Sob a direção dela, ele foi o ator de “Luz nas trevas – A volta do bandido da Luz Vermelha”, lançado em 2010. A parceria se repetiu nos filmes “Poder dos afetos” (2013) e “Ralé” (2016), todos com a codireção de Michele Matalon.





Agora, a dupla divide a tela em “A alegria é a prova dos nove”, o novo longa de Helena Ignez, uma das atrações da Mostra de Cinema de Tiradentes, que será encerrada no próximo sábado (28/1).





“Tenho total sintonia com o pensamento dela”, afirma Ney Matogrosso ao Estado de Minas. “Tanto que, neste filme, muitas das coisas que falei são coisas que penso. Passamos o dia conversando e, na hora de filmar, Helena pedia que eu dissesse o que conversamos horas antes”, conta.





'A amizade que temos é muito diferente. É uma coisa bonita porque tem amor e criação' Helena Ignez, atriz e cineasta, sobre Ney Matogrosso









Por sua vez, Helena revela que é maravilhoso ter este ator especial como muso.

“Ney é um mistério. A intimidade destrói um pouco as pessoas. A intimidade não revela tanto. Essa transparência eu não procuro ter tanto em relação a ele. Gosto de vê-lo”, diz, ao comentar a presença de Ney Matogrosso nos quatro filmes dirigidos por ela.





Entre as qualidades do cantor, a diretora enumera as emanações dele, a arte que é dele, o jeito de ser. “Gosto, e isso nem se fala, do jeito dele de cantar, que é extraordinário. Ney é um dos maiores do mundo, não há a menor dúvida.”





Engana-se quem pensa que a amizade dos dois é de “pega pega” – palavras de Helena. “A amizade que temos é muito diferente. É uma coisa bonita porque tem amor e criação”, define a estrela do Cinema Novo.

A atriz e diretora Helena Ignez, de 80 anos, recebe homenagem durante seminário na Mostra de Cinema de Tiradentes (foto: Jackson Romanelli/divulgação)





Em “A alegria é a prova dos nove”, a diretora quis um Ney mais íntimo. “A nova revelação, tão forte como cantar”, elogia. No set, ele se entregou. “Era um Ney sem resistência”, afirma a cineasta. “Tanto que deu algumas sugestões, como a cena do beijo entre os personagens dele e do ator Dan Nakagawa. Meu montador (Sérgio Gag) disse que tinha namoro ali”, brinca ela.





Ney nega. E lembra que, anos antes, em um show em São Paulo, houve um beijo entre os dois – Dan é cantor, compositor e dramaturgo. “Era tudo encenação”, afirma, bem-humorado.



Musa do Cinema Novo, Helena Ignez atua e dirige o longa "A alegria é a prova dos nove" (foto: Mercúrio Produções)



Verde-amarelo





“O símbolo é nosso”, afirma a atriz e diretora, de 80 anos, revelando que, ultimamente, se assustava ao ver alguém “vestindo” ou portando a Bandeira Nacional, apropriada pelo bolsonarismo. “Tinha horror”, comenta.





“A bandeira pertence a nós todos”, emenda Ney Matogrosso. Helena diz que agora usa a camiseta com o símbolo nacional especialmente pelo orgulho de pertencer ao Brasil. “Sem fundamentalismos. Sobretudo, somos brasileiros.”





Tanto Ney quanto Helena dizem sentir alívio com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Já estamos mais tranquilos, mais relaxados. Porque antes era impacto 24 horas por dia. Isso, pelo menos, parece que não voltará. Embora a gente saiba que existam perigos rondando a história”, pondera o cantor.





“Respiramos (aliviados) e com muita emoção”, emenda Helena Ignez, que torce pelo sucesso da gestão de sua conterrânea, a baiana Margareth Menezes, à frente do Ministério da Cultura.





“A gente espera muito não só da cultura. Tem gente morrendo de fome, de doença que não se morre. Isso é um escândalo”, afirma a cineasta.





A fome a deixa tão preocupada que garante que não faria o filme se não falasse também desse tema. “Lula e Janja farão um bom governo”, diz Helena Ignez.

“Todo o ministério do Lula está dando provas de que é uma gente voltada para o lado antagônico daquele maluco”, comenta Ney, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro.





O cantor, que afirma não ser “eufórico com política”, aprova o rumo que as coisas estão tomando. Cita como exemplo o fato de o presidente da República acompanhar pessoalmente a tragédia dos ianomâmis. “Nossa Senhora, isso é bem diferente”, observa.





No passado, Ney fez críticas a Lula. “Estamos em uma democracia. O presidente não vai me perseguir por causa da minha opinião. Ela não significa que eu tenha ódio do Lula. Votei nele e torci para que ganhasse, porque sabia que até crítica você pode fazer dentro de uma democracia.”





"Bloco" de Ney continua na rua

“A alegria é a prova dos nove” foi lançado no Cine Tenda, com capacidade para 700 pessoas, quase lotado. Helena Ignez, ovacionada, chamou a atenção com sua camiseta estampada com a Bandeira Nacional.

Os próximos compromissos profissionais do cantor estão voltados para o prosseguimento da turnê “Bloco na rua”. A demanda pelo show é grande, comenta. Quando veio a pandemia, muitos contratantes já haviam pago as apresentações, que tiveram de ser adiadas.





“Já paguei o que devia, e não paro de trabalhar. Aliás, todo mundo está trabalhando. Participo de festivais com elencos imensos”, finaliza Ney.





