Maju Coutinho chora ao vivo ao homenagear Glória Maria

Maju afirmou que foi pega de surpresa e que ficou sabendo da morte da colega pela produção da emissora de rádio. A apresentadora ressaltou que Glória foi responsável por ela ocupar a posição que ocupa hoje.

“Eu fui pega de surpresa, eu acabei de acordar, eu não tinha nem aberto ainda a internet e nem nada, então eu recebi a notícia por vocês, pela produção, e estou aqui chocada. Inclusive eu estou em época de visita a barracões de carnaval e eu encontrei alguém da família da Glória em um barracão que veio tirar foto comigo e eu até perguntei sobre ela, como ela estava e falaram: ‘Ela está no hospital ainda’. Mas eu ainda estava naquela esperança de que ela sairia dessa. Fui pega de surpresa, abalada. A Glória foi sempre uma referência. Eu acho que estou muito nessa profissão por conta da Glória, a Glória é uma das pessoas, ela me influenciou em estar nesse lugar, ver essa possibilidade de estar no vídeo, de apresentar, de conquistar”, disse.

“Eu acho que a presença dela, é fundamental para mim e acredito que para outras colegas negras, a partir desse corpo ocupando um espaço na televisão, isso abre uma porta que as pessoas não imaginam, isso é importante, como isso dá autorização para o seu sonho, acho que é o primeiro caminho, é o seu sonho, e depois se tornar realidade”, afirmou. E, neste momento, Maju não conseguiu concluir e começou a chorar.

Aos prantos, disse: “Só tenho que agradecer pela existência dela e por essa porta enorme”, disse, emocionada.

Glória Maria estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão , que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.