Morre a jornalista Glória Maria

Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2/2) no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro (foto: Estevam Avellar/TV Globo)

Morreu nesta quinta-feira (2/2) a jornalista Glória Maria. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.

No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.

"Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais", diz a nota da Globo.



Carreira

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de agosto de 1949. Era telefonista da Embratel quando se formou em Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio).

Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio. Em 1971, estreou como repórter na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Glória Maria trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio. No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período militar, entrevistou chefes de estado.

Em 1986, a jornalista integrou a equipe do “Fantástico”, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, e por entrevistar celebridades.



Após 10 anos no Fantástico, Glória Maria tirou dois anos de licença para se dedicar a projetos pessoais. Foi nesse período que adotou as pequenas Maria e Laura e, ao retornar à Globo, em 2010, pediu para integrar a equipe do “Globo Repórter”.

Glória Maria e as filhas, Laura e Maria (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Em 2019, após a aposentadoria de Sérgio Chapelin, Glória Maria passou a dividir o programa com a jornalista Sandra Annenberg.