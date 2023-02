Bonner se emociona e chora ao lembrar de Glória Maria

%uD83D%uDEA8 VEJA: William Bonner fala sobre influência de sua amiga e colega de trabalho Glória Maria:



"Eu aprendi a gostar de jornalismo vendo a Glória. Sou um de centenas que tiveram a oportunidade de conviver com a Glória. Ela inventou formas de fazer".pic.twitter.com/p4EtEkJMHr %u2014 POPTime (@siteptbr) February 2, 2023

Após o anúncio da morte de Glória Maria, o programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ fez uma homenagem à jornalista. Um dos que prestaram reverência a uma das maiores lendas da história da TV brasileira foi William Bonner, que chegou a chorar pela perda da colega.

“Eu sou um entre milhões de telespectadores brasileiros fãs do trabalho de Glória Maria. Eu aprendi a gostar de telejornalismo vendo reportagens da Glória Maria”, declarou o jornalista.



Bonner ressaltou ter tido a honra de conviver com a colega, que estava na TV Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional.

“Eu tive a glória de conhecer a exuberância da produção dela, a vontade com que ela sempre saía para realizar um trabalho e um alvoroço que ela causava quando se preparava para sair, no camarim, no corredor, na redação”, apontou Bonner.



Falando em nome da Globo, o apresentador se referiu à Glória como um símbolo da emissora e do jornalismo brasileiro.



Bonner e Glória compartilharam diversos momentos juntos nas redes sociais (foto: Reprodução / Instagram)

Bonner ainda desejou força para as filhas de Glória Maria, Maria e Laura. Ele ainda ressaltou que as adolescentes terão o carinho e levarão a memória da mãe. Em uma mensagem para todos os profissionais de televisão, o jornalista ressaltou as inovações trazidas por Glória para o fazer televisivo.

Morte de Glória Maria

“Ela inventou formas de fazer. Como brasileiro e telespectador, eu tenho que compartilhar a tristeza e a certeza de que o trabalho dela permanece e de que a memória que a gente vai ter dela vai ser das aventuras incríveis que ela fez, os lugares incríveis que ela mostrou para a gente e as histórias incríveis que ela contou com o talento que ela tinha”, declarou Bonner.

jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.

No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.