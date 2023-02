"Uma das maiores jornalistas", diz Lula ao lamentar morte de Glória Maria

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. %u2014 Lula (@LulaOficial) February 2, 2023

O presidente Lula (PT) lamentou nesta quinta-feira (2/2), nas redes sociais, a morte da jornalista Glória Maria. Ícone da TV brasileira, a apresentadora sofreu complicações de um câncer no cérebro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras", escreveu.

"Foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e se tornou eterna nos programas Fantástico e Globo Repórter. Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", concluiu o presidente.





Veja: William Bonner chora ao lembrar de Glória Maria

Presidente Lula usou as redes sociais para lamentar a morte de Glória Maria (foto: Redes Sociais/Sergio Lima/AFP)

Glória Maria morreu no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro