Clipe de Michael Jackson alcança 1 bilhão de visualizações no YouTube

O Rei do Pop acaba de alcançar mais um feito histórico. O clipe da música ‘They don’t care about us’, de Michael Jackson, lançado em 1996, alcançou 1 bilhão de visualizações no Youtube, nessa quarta-feira (26/4).

O vídeo foi gravado no Brasil, em 1995. Com o Olodum, Michael desfila pelo Pelourinho, em Salvador (BA), e no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. O clipe teve direção de Spike Lee, que ganhou o Oscar em 2019 por ‘Infiltrado na Klan’.

Além de ‘They don’t care about us’, Michael ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube também com o clipe de ‘Billie Jean’, que tem 1,3 bilhão de plays. Ambos os vídeos foram postados na plataforma.

‘They don’t care about us’

Atualmente, cerca de 300 vídeos de música no mundo já alcançaram mais de 1 bilhão de views no site. Michael é o primeiro artista solo masculino do século XX que tem mais de um videoclipe com 1 bilhão de visualizações ou mais.

‘They don’t care about us’ faz parte do álbum ‘History: Past, Present and Future, Book I’, lançado em junho de 1995. No total, foram cinco singles do disco e outros dois singles promocionais: ‘Scream/Childhood’, ‘You are not alone", "Earth song", "They don't care about us" e "Stranger in Moscow", "This time around" e "Smile"

No ano de lançamento, ‘They don't care about us’ chegou apenas à 30ª posição na Billboard Hot 100. Mas a música voltou a ficar em alta durante os protestos do movimento ‘Black lives matter’, em 2020.