Relembre: Glória Maria desvendou Michael Jackson

Glória foi a única brasileira a entrevistar Michael Jackson (foto: Reprodução / TV Globo)

No hall de entrevistas famosas de Glória Maria está a conversa com Michael Jackson em 1996. O Rei do Pop veio para o Brasil para gravar o clipe de “They don’t really care about us”, no Rio de Janeiro e em Salvador. A passagem do cantor causou comoção entre milhares de fãs, e a repórter Glória Maria foi escalada para cobrir a visita do astro em solo brasileiro.

Para o ‘Fantástico’, Glória Maria mostra as imagens das gravações do clipe. “Não está sendo fácil a gente acompanhar o Michael aqui no Morro Dona Marta”, contou na reportagem, detalhando que sua presença lá só foi possível graças a um dos produtores do astro.

Na laje de uma das casas da comunidade, que serviu como cenário para o clipe, Glória fez uma observação sobre Michael. “Considerado uma pessoa difícil, exigente, super problemática, ele se mostra simples, simpático e paciente. Mas o astro é perfeccionista”, afirmou na reportagem.

A entrevista com Michael não rolou, pelo menos não na frente das câmeras, mas ele disse um “I love you, Brazil” para Glória, que respondeu a declaração de amor e ganhou um beijo e um abraço do Rei do Pop.

‘Ele que me entrevistou’

Quando Michael morreu, em 2009, Glória Maria concedeu uma entrevista para a revista Contigo, em que relembrou os momentos que passou com o cantor. “"Comigo, as coisas não são normais. Eu não entrevistei o Michael Jackson, foi ele que me entrevistou. Eu o acompanhei quando gravou na Bahia e fiquei negociando para ver se ele falava comigo. Estávamos no Pelourinho e o Michael viu o carinho do povo comigo, então, disse que conversaríamos no Rio", contou.

No Morro Dona Marta, Michael e Glória conversaram por cerca de 20 minutos, em que o cantor perguntou como foi o começo da carreira da jornalista. “Contei que vim de uma família pobre, mas que tinha conseguido estudar. Ele queria saber se não havia discriminação e racismo no Brasil. Respondi que sim e ele ficou muito interessado em saber mais. No pouco tempo que fiquei com ele, tive um vislumbre do ser humano bacana que era. Vi o seu braço e pedi para passar a mão. Ele tinha uma pele muito fina e dava para ver que o corpo era todo tomado pela doença, o vitiligo", revelou.

A doença de pele foi um dos assuntos que os dois trataram. "Naqueles poucos minutos, alguns dos tabus que todo mundo tinha, para mim, acabaram. Fiquei triste comigo mesma por ter entrado nessa história que todos comentavam sobre o seu embranquecimento, por ser uma coisa alheia à vontade dele", afirmou.

E o momento final da reportagem que virou história não foi nada planejado. Ao fim da gravação do clipe, Glória fez a passagem e disse que Michael a olhava “quieto, humilde e com cara de bobo”. Foi quando, de surpresa, fez a declaração de amor pelo país.

“Foram várias surpresas em um encontro curto. Vi que era uma pessoa frágil, simples, sem frescura. No final, ele me puxou, me abraçou e me beijou. Aquele mito de que ele dormia numa bolha caiu. Eu estava imunda, cheirando mal, e ele me abraçou sem nojo, sem restrição", contou.

Morte de Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.

No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.