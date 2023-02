Bial sobre Glória Maria: 'Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos'

Pedro Bial participou de uma homenagem a Glória Maria no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’. A jornalista morreu nesta quinta-feira (2/2), em decorrência de metástase cerebral, consequência de um câncer de pulmão. Durante o programa, Bial estava muito emocionado e contou detalhes sobre a doença da amiga.

"Não foi por acaso que Iemanjá levou Glória no dia dela. As rainhas se conhecem, são irmãs. Ela a confortou. Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi, como sempre, terna e carinhosa e a levou para descansar", afirmou. Glória e Bial apresentaram juntos o ‘Fantástico’ por dez anos.

Companheiros na bancada do Fantástico, Bial e Glória se tornaram grandes amigos (foto: Reprodução / TV Globo)

O apresentador chegou a contar que, no fim de 2022, teve um sonho com a amiga, em que os dois estavam se divertindo. Quando acordou, ele ligou para Glória, que relatou como estava perdendo a luta contra o câncer. Bial disse que se prontificou a ir visitá-la, mas que a jornalista não quis deixar ninguém vê-la naquele estado.

Durante a homenagem, o apresentador assumiu estar desnorteado com a perda de Glória, mas que quis participar do programa para dar a dimensão da sua importância. "Ainda estou bastante atarantado, apesar de saber que certa maneira ia chegar. E acabou chegando. A maneira que eu consegui sair de casa e vir para a Globo foi pensar o que ela faria se fosse o inverso, se eu tivesse partido. Ela iria querer contribuir da maneira mais efetiva, caprichada, para fazer o tributo. Estou aqui porque é o que Glória faria por mim. Quero participar de toda a cobertura, da melhor maneira", disse ele, relembrando que os dois tinham uma relação de irmãos.

“A gente vivia se implicando”, revelou. Em outro momento, o programa recuperou uma entrevista em que Glória elogia Bial, e ele relembrou o “casamento” com a amiga. Veja:

PESTE %uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83D%uDDE3%uFE0F O Bial arrancou um leve sorriso nosso em entrevista no #Encontro ao falar da Glória Maria. pic.twitter.com/CXWIxvhtPU %u2014 POPline %uD83C%uDFA7 (@POPline) February 2, 2023

Morte de Glória Maria

A jornalista enfrentava um câncer no cérebro, e estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde 4 de janeiro, mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias.

Em 2019, ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão, do qual tratou com imunoterapia, com resposta positiva.

Mas, depois, a jornalista sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia de emergência a fim de retirar uma “lesão expansiva", conforme a junta médica.

Desde então, ela passou por uma série de procedimentos médicos e ficou afastada por quase dois anos da televisão, voltando a trabalhar em 2021. Apesar dos esforços, os novos tratamentos não avançaram.