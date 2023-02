Glória Maria enfrentou câncer de pulmão e metástase no cérebro; entenda

Na luta para manter a saúde, no meio do caminho, Glória Maria também teve COVID, o que resultou em sequelas que afetaram seu pulmão (foto: Estevam Avellar/TV Globo) A jornalista Glória Maria, de 73 anos, um dos símbolos do jornalismo brasileiro e pioneira na TV, morreu na manhã desta quinta-feira (2/2). A apresentadora enfrentava um câncer no cérebro, e estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde 4 de janeiro, mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias.













Mas, depois, a jornalista sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia de emergência a fim de retirar uma “lesão expansiva", conforme a junta médica. O tumor foi totalmente removido. E, desde então, ela passava por uma série de procedimentos médicos com o intuito de recuperar-se totalmente. Ela ficou afastada por quase dois anos da televisão e voltou a trabalhar em 2021. Infelizmente, os novos tratamentos não avançaram.Leia também: Entenda a diferença entre o tumor encontrado no cérebro da jornalista Glória Maria e o câncer



Na luta para manter a saúde, no meio do caminho, Glória também teve COVID, o que resultou em sequelas que afetaram seu pulmão. As consequências dessa contração foi sua internação e a instalação de um dreno no pulmão da jornalista.





Até o fechamento desta matéria, a causa oficial da morte de Glória Maria ainda não tinha sido divulgada.

Cânceres agressivos

Segundo o Oncoguia, o câncer de pulmão pode começar nas células que revestem os brônquios e partes do pulmão, como os bronquíolos e alvéolos. Ele se desenvolve a partir do crescimento desordenado das células provocando o aparecimento de um tumor que tem a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo. É um tumor agressivo.





Sobre o câncer de cérebro, o Oncoguia também informa que é importante entender a diferença entre os tumores que se iniciam no cérebro (tumores cerebrais primários) e os tumores que se iniciam em outros órgãos, como pulmão ou mama, e se disseminaram para o cérebro (tumores cerebrais metastáticos). Em adultos, os tumores cerebrais metastáticos são mais frequentes que os tumores cerebrais primários.





E diferente dos cânceres que começam em outras partes do corpo, os tumores que começam no cérebro ou na medula espinhal raramente se disseminam para outros órgãos. Entretanto, os tumores cerebrais ou da medula espinhal raramente são considerados benignos. Eles ainda podem provocar lesões importantes ao crescer e se espalhar para áreas adjacente, onde podem destruir o tecido cerebral normal.