Suco de kiwi inibe câncer de pulmão em camundongos, mostra novo estudo

(foto: Reprodução/Freepik/rawpixel)

Pesquisadores japoneses identificaram que o suco de kiwi (actinidia arguta), com o componente molecular isoquercetina, ajuda a prevenir o câncer de pulmão , que é uma das principais causas de morte no Japão e no mundo. A fruta, também chamada pelos japoneses de sarunashi, é tradicionalmente cultivada na província de Okayama, sendo rica em polifenóis e vitamina C . Para o estudo, os cientistas usaram um modelo de camundongo.Anteriormente, os pesquisadores já haviam demonstrado a função inibitória do suco de kiwi em processos que originam mutações. Para investigar os efeitos anticancerígenos, a equipe induziu o crescimento de tumor em camundongos usando um composto presente em produtos de tabaco O resultado foi animador, segundo os pesquisadores da Universidade de Okayama, pois o número de nódulos tumorais foram significativamente menores no grupo que recebeu doses orais do suco de kiwi. A descoberta foi publicada no periódico Genes and Environment. tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a taxa de sobrevida relativa em cinco anos é de aproximadamente 18%. "A taxa de incidência vem diminuindo desde meados da década de 1980 entre homens e desde meados dos anos 2000 entre as mulheres. Essa diferença deve-se aos padrões de adesão e cessação do tabagismo constatados nos diferentes sexos", informa o INCA.