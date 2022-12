Estudo: mulheres podem identificar homens solteiros pelo cheiro

(foto: Zen Chung/Pexels)

Os seres humanos dependem fortemente de pistas visuais para determinar as preferências de seus parceiros. Apesar da maioria dos estudos focarem em sinais detectados pelo sentido visual, um estudo australiano de 2019 aponta que mulheres são capazes de identificar homens solteiros pelo olfato A pesquisa, publicada na revista Frontiers in Psychology, foi embasada em estudos anteriores focados na relação do odor corporal humano (BO) com os níveis de testosterona . A pesquisa de 2019 analisou a avaliação de 82 mulheres heterossexuais, entre 18 e 35 anos, com relação a camisetas brancas usadas durante um dia por 91 homens - 46 solteiros e 45 homens em um relacionamento sério. Também foram disponibilizadas fotos digitais para o experimento. Cada participante do sexo feminino avaliou seis camisetas e responderam a perguntas como "o quanto você gosta ou não gosta desse cheiro?" e "quão sexy esse odor cheira?"."Consistente com a nossa hipótese, o BO dos homens solteiros foi classificado como cheirando mais forte do que o BO dos homens casados", constataram os pesquisadores. "Também descobrimos que os rostos dos homens solteiros foram classificados como mais masculinos do que os rostos dos homens parceiros, mas apenas entre as mulheres parceiras", acrescentam os autores do estudo.Pesquisas anteriores mostraram que homens solteiros tendem a ter níveis mais altos de testosterona do que suas contrapartes devido à competição sexual associada ao celibato. A baixa testosterona pode promover a intimidade, o que pode ser o motivo pelo qual os homens em relacionamentos sérios tendem a ter níveis mais baixos de hormônios sexuais.Essas conclusões podem ajudar a orientar as mulheres para parceiros adequados, explicaram os pesquisadores. "De uma perspectiva evolutiva, pode ser vantajoso para as mulheres serem capazes de detectar os sinais químicos que conotam o casal e, em última análise, evitar cortejar parceiros masculinos (especialmente com filhos) devido aos recursos relativamente reduzidos que eles podem oferecer", afirmaram eles.Todavia o BO forte não aumenta necessariamente as chances de um homem encontrar seu match, já que as odores masculinos solteiros não foram classificados como os mais sexy ou atraentes comparados aos homens parceiros. Curiosamente, as mulheres em um relacionamento sério também classificaram os rostos dos homens parceiros como mais confiáveis e leais do que os homens solteiros, embora as mulheres solteiras não vissem essas qualidades em nenhum dos grupos.Voltando à questão do odor, os autores do estudo oferecem uma explicação alternativa para o aumento de BO entre os solteiros, de que eles podem simplesmente ser menos higiênicos. "As evidências para essa afirmação vêm de pesquisas que mostram que homens solteiros têm piores resultados de saúde física e mental do que homens com parceiros, o que pode se refletir em higiene mais precária e, portanto, BO", escrevem os pesquisadores.