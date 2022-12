Importância da cirurgia plástica pós-bariátrica para a melhora do paciente

Na esteira do aumento das cirurgias bariátricas, eleva-se também o número de pessoas que busca a cirurgia plástica após o procedimento com o intuito de retirar a pele excedente (foto: Pixabay)





De acordo com balanço realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica (SBCBM), entre 2011 e 2018 o número de cirurgias bariátricas aumentou 84,73%, no Brasil, saltando de 34.629 para 63.969. A procura também continua grande, pelo menos no estado de São Paulo. Como informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-SP), no final de 2021, aproximadamente 5,2 mil pessoas aguardavam na fila para realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





Na esteira do aumento das cirurgias bariátricas, eleva-se também o número de pessoas que busca a cirurgia plástica após o procedimento com o intuito de retirar a pele excedente que surge por conta da redução elevada de peso. Segundo o cirurgião plástico Wandemberg Barbosa, o aumento da procura por procedimento cirúrgicos desse tipo somente não é maior em razão do alto custo.





Wandermberg explica que no que se refere às cirurgias plásticas após bariátrica, os convênios médicos liberam os pacientes apenas para poucos procedimentos, tais como abdominoplastia e mastoplastia. Para a realização dos outros procedimentos, é necessário que o paciente arque totalmente com os custos. Recorrer ao SUS também não é nada fácil, conforme o médico, porque a demanda é muito grande e a espera costuma ser de até seis anos.





No entanto, para alguns pacientes esse não é um tempo aceitável, porque a bariátrica normalmente faz com que eles tenham grandes perdas de peso (até 80 quilos) e necessitem retirar o excesso de pele em quase todo o corpo. De acordo com o especialista, além da abdominoplastia anterior e posterior e da redução da mama, com colocação de prótese, costuma-se fazer cirurgias na região do glúteo, na região dorsal inferior, dermolipectomia do tronco posterior e lipoaspiração





Além disso, segundo Wandemberg, a supressão ou encurtamento do estômago, faz com que esse paciente tenda a ter problemas de anemia por falta de absorção de ferro, falta de absorção de proteínas, cálcio, vitaminas e eletrólitos, entre outros, fazendo com que tenham maior dificuldade de cicatrização e menor resposta imunológica as infecções. "Geralmente, esses pacientes são pessoas que têm pouca massa muscular, fazem poucos exercícios, devendo-se ter cuidado com a mobilização precoce e o uso de anticoagulantes para prevenir TVP - trombose venosa profunda ou TEP- tromboembolismo pulmonar. Por esses motivos, o médico precisa ter experiência necessária para abranger e observar todas essas necessidades", explica.





Em virtude das necessidades de várias cirurgias para remoções de pele, o que acarretaria longo tratamento com permanência alta de repouso, Wandemberg recomenda quatro cirurgias em um primeiro momento: correção das mamas, dermolipectomia abdominal, tronco posterior e lipoaspiração média.





Como se tratam de cirurgias extensas e demoradas, ele destaca a importância da participação de um anestesista experiente, com boa integração com o cirurgião plástico. Nesse sentido, o médico acrescenta que é essencial a boa hidratação do paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Findada a cirurgia, a pessoa precisa permanecer três dias, em média, no hospital, para que na fase mais aguda a equipe médica consiga dar o suporte necessário. Além disso, o médico destaca que, com esse tempo de espera, o paciente vai para casa com muito menos dor.





Sobre o tempo necessário esperar para realizar a cirurgia plástica de retirada da pele e da gordura excedentes após a bariátrica, o médico afirma que gira em torno de dois anos. "Nos primeiros meses depois da redução de estômago, ocorre o período mais crítico, em que há muita perda de peso. Mas o processo continua por mais um ano pelo menos, de maneira reduzida, claro, porque o organismo se adapta."





Em muitas ocasiões, no entanto, o primeiro procedimento cirúrgico é realizado antes do previsto. "Pacientes com coxas muito grandes costumam apresentar complicações decorrentes do excesso de pele, tais como assaduras, que os impedem até mesmo de andar. Assim, algumas vezes, indicamos que o processo cirúrgico seja iniciado precocemente, para realizar uma dermolipectomia de coxa ou até mesmo abdominal, e desse modo extrair pruridos cutâneos, eczemas e infecções, melhorando bastante a vida do paciente", afirma.





A necessidade da realização de várias cirurgias, fazendo com que a retirada total de pele aconteça após mais de um ano do primeiro procedimento cirúrgico, precisa ser bem explicada ao paciente. Wandemberg ressalta, então, a importância de que o paciente analise bem o profissional responsável pela execução dos procedimentos. "Ele precisa se inteirar se o médico tem experiência com grandes cirurgias e isso só ocorre por meio de uma conversa franca, durante a consulta", explica. Conforme Wandemberg, se o paciente sentir que o médico não passa segurança e credibilidade, ele deve procurar outro profissional.