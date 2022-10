LIPOASPIRAÇÃO - ENTENDA A DIFERENÇA DE CADA PROCEDIMENTO

(foto: Freepik/Divulgação)

A lipoaspiração é um procedimento estético que pode ser realizado quando não se consegue eliminar a gordura localizada. A técnica consiste em retirar esse excesso de gordura através da sucção de uma determinada região do corpo. Por mais que seja um procedimento conhecido, a cirurgia ainda pode trazer algumas dúvidas, por isso, Pedro Nery Bernsa, Cirurgião Plástico da Clínica Bersan e membro titular da SBCP, responde algumas perguntas sobre cada procedimento.

Quais as diferenças dos procedimentos? (convencional, 3D, LAD)





12:01 - 20/07/2022 Enxerto de gordura: o que é, quais os benefícios e onde aplicar? A principal diferença entre as formas de se fazer lipoaspiração é o grau de definição dos contornos musculares que cada uma promove. A lipo convencional tende a preservar as curvas naturais do paciente eliminando a gordura localizada sem procurar evidenciar a musculatura além do que a pessoa já apresenta naturalmente. Já as técnicas de lipo de definição são mais focadas justamente nesse aspecto atlético e musculoso. Procuramos realçar as bordas musculares com um jogo de sombra e luz muito bonito que dá um aspecto mais ‘malhado’ ao corpo. E a partir daí podemos imprimir diferentes intensidades dessa definição: baixa, média, alta ou ultra alta definição, que conta inclusive com enxertos de gordura intramusculares para auxiliar na aparência de hipertrofia final.









Quais foram os avanços e os benefícios?





A lipo mudou muito desde a sua invenção na França pelo Dr Illouz. Podemos dizer que hoje a cirurgia é muito mais segura e menos traumática ao organismo, o que permite recuperação mais rápida e um grau de segurança bastante elevado. A partir daí a cirurgia plástica pode acrescentar a sua ‘arte’ ao procedimento de forma mais intensa, jogando com os contornos musculares, a distribuição da gordura e tirando proveito das tecnologias de ponta no tratamento da gordura, como o Vaser, e da flacidez de pele, como o Renuvion. Isso nos permite entregar aos pacientes todos esses variados graus de definição muscular, desde um corpo de curvas naturais até aquele aspecto atlético de quem pratica atividades físicas intensas. E tudo de forma cada vez menos invasiva e de recuperação mais rápida. Hoje é possível que uma paciente retorne à academia até 7 dias após uma lipoaspiração com tecnologia, e evite cicatrizes mesmo quando há flacidez de pele! Outra evolução importante foi a individualização das técnicas por área corporal, o que nos permite hoje fazer lipoaspiração em qualquer parte do corpo com excelentes resultados.





Quais eram os volumes de gordura retirados? (o que mudou até hoje)





Isso é muito importante, um conceito fundamental para a segurança da lipoaspiração em qualquer circunstância. O limite máximo que devemos retirar de gordura é 5 a 7% do peso corporal total do paciente. A lipo é fantástica para definir contorno corporal e retirar a gordura localizada, mas jamais deve ser vista como um procedimento emagrecedor. Ultrapassar esses limites aumenta o risco de complicações pós-operatórias. E quando a cirurgia é bem indicada e bem executada, 5-7% do peso são mais do que suficientes até mesmo para um grau de definição ultra-alto e um contorno corporal ideal.





Quais os tipos de contornos que as mulheres estão buscando?

É interessante pensarmos na evolução cronológica das técnicas de lipoaspiração. Da lipo tradicional fomos direto pra lipo HD, de alta definição. Apesar da lipo HD ainda ter sucesso em alguns grupos de pacientes, aquelas bastante atléticas, muitas mulheres achavam que a definição muscular intensa deixava um aspecto artificial a médio prazo. E foi aí que evoluímos para um meio termo, a lipo MD ou média definição. Ela intensifica o realce muscular, porém preserva a naturalidade das curvas femininas e é justamente por isso que, hoje, é a campeã de desejo entre as mulheres. Além disso, associando tecnologias de tratamento de flacidez como o Renuvion, conseguimos resultados totalmente naturais e muito duradouros.









Gostaria de acrescentar algo?

Um dos fatores muito interessantes da evolução da lipo para as técnicas de alta e ultra alta definições foi a atração que essas opções exercem sobre o público masculino. Os homens se beneficiam muito da lipo HD e Ultra HD justamente por terem massa muscular bem maior que as mulheres e serem naturalmente mais marcados e atléticos. Por isso, enquanto grande parte das meninas hoje procura uma lipo de média definição, os homens têm melhores resultados com as definições mais intensas.