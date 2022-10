Hospital da Baleia faz cirurgia inovadora em jovem com pernas arqueadas

Cirurgia para correção de pernas arqueadas (foto: Hospital da Baleia/Divulgação)

Referência em ortopedia no estado de Minas Gerais, o Hospital da Baleia realizou uma cirurgia ortopédica com tecnologia rara, para uma deformidade tão rara quanto: a doença de Blount. A condição traz uma anormalidade da placa de crescimento na parte superior da tíbia (osso na parte inferior da perna). O adolescente Riko Ferreira, de 17 anos, com a tíbia (osso da perna) exageradamente arqueada tem restrições de movimento. Desde os 4 anos de idade, o caso foi se agravando e a angulação aumentou a ponto de causar restrições de movimento ao garoto. A operação foi uma verdadeira aula para ensinar a técnica a médicos especialistas de fora do estado. A expectativa é que, em até 8 meses o paciente esteja com as pernas com angulação ideal, se locomova corretamente e possa até mesmo fazer atividade física.

O caso:

Riko, 17 anos e morador de Cataguases possui uma condição chamada Doença de Blount, que causa o arqueamento da tíbia. Desde os 4 anos de idade, Erika, a mãe do garoto, peregrina em busca de tratamento, sem conseguir sucesso. Ela diz que muitos médicos viram o caso, mas não conseguiram identificar o tratamento adequado para o filho. A equipe de ortopedia do Hospital da Baleia, referência em toda a América Latina em alongamento ósseo, foi procurada pela família.

Já com conhecimento do caso do Riko, que tinha um prognóstico de pelo menos três cirurgias para ajuste da angulação óssea da tíbia e correção dos efeitos da doença de Blount, a equipe de ortopedia do Hospital da Baleia recebeu de uma empresa privada, uma tecnologia inovadora para o tratamento. O equipamento foi doado ao Baleia para utilização no paciente. A equipe de ortopedistas do Baleia realizou uma aula exposição para outros ortopedistas de fora do estado, demonstrando a técnica de implante do equipamento.

A cirurgia foi realizada no dia 8 de outubro, com acompanhamento de 12 médicos de fora do estado, que aprenderam como fazer o implante. O procedimento permitiu reduzir a necessidade de 3 para apenas uma cirurgia, já que o aparelho permite ajustes finos, feitos pelo próprio paciente, com orientação dos médicos e indicação de um software que ajusta a angulação do implante.

Dados:

Valor de cada Ilizarov: + de R$ 60 mil

O paciente não obteve guia de autorização do SUS para a cirurgia, a família arcou com a internação e a equipe de médicos e profissionais envolvidos na cirurgia não cobraram os custos do procedimento.

*Ilizarov – parelho fixador externo, feito em aço inox, utilizado para fixação de ossos que sofreram fratura exposta, cirurgias de alongamento ósseo e/ou ajuste de angulação.