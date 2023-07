SIGA NO

A abdominoplastia é uma cirurgia para remover o excesso de pele e gordura da região do abdômen e por ser um procedimento que deixa uma cicatriz maior, exigindo um tempo de recuperação também maior, muitas pessoas deixam para fazer no inverno para ter uma cicatrização mais adiantada no verão e o corpo livre de inchaço









De acordo com dados de uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), divulgada em 2022, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de cirurgias plásticas, sendo que a abdominoplastia é a escolha mais popular entre todas as opções.

Patrícia Marques, médica cirurgiã plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica os cinco pontos que geram mais dúvidas:

Precisa perder peso antes da cirurgia? Sim, é recomendado por dois motivos. O primeiro é que o sobrepeso aumenta o risco da cirurgia e, além disso, como o excesso de pele vai ser retirado, o paciente precisa perder peso antes, porque do contrário, se continuar perdendo peso depois, vai ficar com pele sobrando novamente e terá que fazer outra cirurgia. A cicatriz é muito grande? De modo geral, sim, a cicatriz é grande. Para quem já fez cesárea, costuma ficar em cima, só que pegando todo o abdômen, de um lado ao outro. Sobre a qualidade da cicatriz, se vai ficar grossa ou fina, depende de alguns fatores como o organismo da pessoa e sua capacidade de recuperação, a presença ou não de doenças crônicas e hábitos saudáveis, como não ser tabagista, por exemplo. É possível perder peso com a abdominoplastia? Esse não é o objetivo da cirurgia. Claro que depois dela, o corpo deve inchar um pouco e reter líquido, mas isso melhora em algumas semanas. A perda de peso deve ser gradual e pequena, acompanhada de uma mudança de costumes quanto à alimentação e rotina de exercícios. E quanto às estrias, elas vão sumir? As estrias localizadas acima do umbigo, não, já as que tiverem abaixo dele, sim, devem sair junto com excesso de pele retirado na cirurgia. Lembrando que a abdominoplastia é uma cirurgia feita do umbigo para baixo. Como é o pós-operatório? Para aqueles que estão planejando fazer uma abdominoplastia, saibam que, pelo menos na primeira semana, será preciso contar com ajuda para se locomover, cozinhar e fazer outras tarefas do dia a dia. Há um desconforto na área operada, que é tratado com analgésicos e anti-inflamatórios, inchaço e áreas roxas também são esperados nos primeiros dias. Além disso, é necessário utilizar malhas compressivas e é recomendável fazer sessões de drenagem linfática.