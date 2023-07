683

Pés de mulher com excesso de peso no conceito de escala de obesidade e maus hábitos Freepik

Muitas pessoas que estão acima do peso têm dúvidas sobre quando realizar uma cirurgia bariátrica e quando buscar outro tipo de tratamento. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde no Brasil orientam que pacientes acima do peso - seja os que buscam tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por planos de saúde ou particular - devem sempre começar com a consulta com o endocrinologista, profissional clínico habilitado para o tratamento da obesidade.



A médica endocrinologista do Eco Medical Center, Paola Wyatt Brock, lembra que a obesidade é considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é o resultado final de um desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico. "O tratamento da patologia é muito mais difícil do que acredita o senso comum", aponta.





Cirurgia bariátrica e a importância da equipe integrada

Como é realizada a cirurgia bariátrica

Reeducação alimentar

"Além de dieta exercícios , o endocrinologista avaliará os danos da obesidade sobre o corpo e poderá indicar a prescrição de medicamentos, cirurgia bariátrica quando necessário e de manter um acompanhamento com nutricionista, psicólogo e educador físico para melhores resultados", ressalta a médica.Segundo a especialista, atualmente uma nova classe de medicamentos está revolucionando o tratamento da obesidade, com poucos efeitos indesejáveis. "Essas drogas mimetizam hormônios classificados como incretinas que têm entre suas ações a redução do apetite e das taxas de glicose no sangue", explica.No entanto, ela alerta para o fato de que, por alguns medicamentos estarem sendo vendidos sem receita, acabam sendo usados sem orientação e acompanhamento, o que também pode trazer riscos. "É preciso ficar atento para que poucos quilos a mais não acarretem em outros problemas maiores para o organismo", alerta Paola.Outro tratamento eficaz para a obesidade grave é a cirurgia bariátrica e metabólica, também conhecida como cirurgia da obesidade, gastroplastia ou redução de estômago.Diante do crescimento da obesidade no Brasil, o procedimento tem sido uma solução muito procurada e indicada para conter doenças graves associadas à obesidade. No entanto, realizar o procedimento com uma equipe integrada - preferencialmente em um só lugar - é fundamental para o sucesso no pré, no pós-operatório e também para o acompanhamento do paciente.No serviço de cirurgia bariátrica do Eco Medical Center, em Curitiba, por exemplo, o paciente encontra toda a parte de exames laboratoriais, de imagem e endoscopia, suporte de psicólogos, endocrinologistas, nutricionistas, cardiologistas e fisioterapeutas para acompanhamento, além de gastroenterologistas e cirurgiões do aparelho digestivo para realização do procedimento.A indicação da cirurgia bariátrica é para pacientes com IMC acima de 35kg/m2 e comorbidades com alto risco cardiovascular apneia do sono , doenças articulares degenerativas ou outras que não tenham tido sucesso no tratamento clínico. O destaque é a indicação da cirurgia para pacientes com IMC abaixo de 35kg/m2, mas com diabetes tipo 2 mal controlada, chamada de cirurgia metabólica (pois o objetivo principal é o controle do diabetes)."Ao todo são cerca de 21 doenças que possuem recomendação para a cirurgia, além do Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, entre elas, dores nas articulações, depressão, cardiopatias, diabetes hipertensão e outras", informa o cirurgião bariátrico do Eco Medical Center, Luis Gustavo Cortiano, que atua de forma integrada com os cirurgiões José Sampaio e André G. Weiss."A obesidade, além da sobrecarga do peso, traz outros problemas de saúde como a hipertensão, o diabetes, problemas cardiovasculares e pode até aumentar o risco de alguns tipos de câncer se não houver um controle adequado. Entre esses tratamentos está a cirurgia bariátrica, considerado o método mais eficaz até o momento para controle da obesidade em seus níveis mais graves", afirma o cirurgião.A cirurgia bariátrica é um dos principais tratamentos para a obesidade severa ou mórbida e pode ser realizada por meio de diferentes técnicas cirúrgicas, sendo o bypass gástrico e a gastrectomia vertical as mais utilizadas.Um diferencial está nas cirurgias realizadas por videolaparoscopia ou cirurgia robótica, técnicas minimamente invasivas. Na cirurgia aberta, o médico precisa fazer um corte de 10 a 20 centímetros no abdômen do paciente. Na videolaparoscopia e cirurgia robótica são feitas de quatro a sete mini incisões de 0,5 a 1,2 centímetros cada uma, por onde passam as cânulas e a câmera de vídeo."No entanto, a cirurgia não é uma vacina para a obesidade. É importante que o paciente saiba que ele deverá ter um acompanhamento multidisciplinar antes e depois de todo o processo. Aqui no Eco Medical Center, por exemplo, atuamos em conjunto com endocrinologista, nutricionistas e equipe de cirurgia bariátrica, o que traz melhores resultados para a mudança de vida necessária para o paciente com obesidade grave", ressalta Cortiano.A necessidade do envolvimento de diferentes especialidades para a realização da cirurgia bariátrica se dá porque o paciente passa por uma imensa alteração de rotina alimentar e corporal. Essas mudanças exigem disciplina e conhecimento sobre o próprio corpo e uma boa dose de autocuidado.A nutricionista Marília Zaparolli conta que a pessoa operada passa por uma redução de estômago que diminui em cerca de cinco vezes sua capacidade de ingestão."Além disso, os primeiros dias são muito desafiadores até que a pessoa consiga conciliar nutrição e hidratação . O paciente passa a tomar água em porções menores, repetidas vezes ao longo do dia. Já quanto à alimentação, ela também chega líquida nos primeiros 15 dias, até passar para a pastosa ou branda. E só depois da liberação médica é que o paciente volta a se alimentar de produtos sólidos", conclui a nutricionista do Eco Medical Center.