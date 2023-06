Novos medicamentos para obesidade transformam vidas, mas estigma persiste

683

Medicamentos são esperança para quem busca emagrecer (foto: Freepik)

Eileen Isotalo, 66, sempre oscilou entre perder peso e recuperá-lo. Ela iniciou sua primeira dieta com o programa Vigilantes do Peso aos 14 anos e, desde então, experimentou diversas dietas e acumulou uma vasta coleção de livros sobre perda de peso. A despeito de suas lutas contra a obesidade, Eileen encontrou uma nova esperança na clínica de controle de peso da Universidade de Michigan. Sofrendo de apneia do sono e com dores nos joelhos, Eileen não conseguia dominar seu apetite, o que a levou a buscar ajuda médica para sua condição.









Nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de americanos, ou 42% da população adulta, sofrem de obesidade, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Para essas pessoas, medicamentos como Wegovy e o similar Saxenda oferecem uma alternativa às dietas infrutíferas. No entanto, o estigma social, o alto custo e a falta de cobertura de seguro para esses medicamentos continuam a ser obstáculos significativos.









Além do Wegovy e do Saxenda, outros medicamentos como Ozempic e Mounjaro, ambos usados para o tratamento do diabetes , também têm demonstrado promover perda de peso. A Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, informou que os médicos nos Estados Unidos emitiram cerca de 110 mil prescrições para o medicamento. No entanto, devido à alta demanda, a empresa teve que suspender a publicidade para o Wegovy.





Apesar do impacto positivo desses medicamentos na vida de muitas pessoas, a obesidade continua sendo uma das condições mais estigmatizadas. Isso ocorre porque, ao contrário de outras doenças crônicas, a obesidade é visível para os outros. Muitas pessoas acreditam equivocadamente que a obesidade é uma questão de força de vontade, e que o uso de medicamentos para tratar a condição é considerado uma forma de trapaça.