Obesidade: mudança em respostas cerebrais pode ser duradoura

As respostas cerebrais aos nutrientes também são diferentes em quem tem excesso de peso, o que pode interferir nas escolhas alimentares (foto: Martin Bernetti/AFP)

No Brasil, a obesidade atinge cerca de 26% da população, conforme o Ministério da Saúde, e representa risco para outros males, como diabetes hipertensão . Os problemas associados ao excesso de peso não param por aí. Uma pesquisa divulgada na revista Nature Metabolism mostra que a condição também prejudica a resposta do cérebro aos nutrientes e afeta questões hormonais ligadas à alimentação. O estudo também aponta que as mudanças cerebrais em pessoas obesas são duradouras, permanecendo mesmo após o emagrecimento Segundo o ensaio desenvolvido pela Amsterdam UMC, na Holanda, e pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, os obesos mostraram resposta reduzida na atividade cerebral após a infusão de nutrientes no estômago. Para a pesquisadora líder do trabalho, Mireille Serlie, os resultados observados sugerem que a detecção de nutrientes no estômago e no intestino é minimizada nesses indivíduos. "Isso pode ter consequências profundas para a ingestão de alimentos", enfatiza, em nota, a professora de endocrinologia da instituição holandesa.A equipe observou alterações na dopamina, um neurotransmissor ligado a sentimentos gratificantes ao se alimentar, no cérebro dos voluntários com excesso de peso. "Descobrimos que aqueles com obesidade liberam menos dopamina em uma área do cérebro importante para o aspecto motivacional da ingestão de alimentos, em comparação com pessoas com peso corporal saudável", relatam os autores.A nutricionista Camila Pedrosa, especialista em comportamento alimentar, explica como o desequilíbrio de dopamina afeta os pacientes. "Pode levar a uma redução na sensibilidade dos receptores de dopamina devido a uma exposição frequente a dietas ricas em alimentos altamente palatáveis, com alto teor de açúcar e gordura, que, normalmente, são alimentos industrializados."A especialista também conta que, com o passar do tempo, a pessoa precisa de mais dopamina para produzir a mesma resposta de recompensa ao se alimentar. "Essa redução da sensibilidade pode levar a uma busca cada vez maior por alimentos altamente palatáveis, contribuindo para um ciclo vicioso de consumo excessivo."Conforme o artigo, a ingestão de alimentos depende da integração de sinais metabólicos e neuronais complexos entre o cérebro, diversos órgãos, incluindo o intestino, e parâmetros nutricionais observados no sangue. Esse sistema estimula sensações de fome e saciedade, ajuda a regular a alimentação, além de desencadear a motivação para procurar comida. Apesar desses processos serem estudados e bem compreendidos em animais, pouco se sabe sobre o que acontece nos humanos, segundo os autores.Para contornar a falta dessas informações, o grupo realizou um estudo controlado com 60 voluntários. Foram feitas infusões de nutrientes diretamente no estômago de 30 participantes com peso corporal saudável e 30 com obesidade. Durante a abordagem experimental, os indivíduos tiveram medidas, simultaneamente, a atividade cerebral e a liberação de dopamina.Ao observar os resultados, os cientistas notaram que, após a infusão dos nutrientes, os participantes com peso saudável apresentaram padrões específicos de atividade cerebral e liberação de dopamina. Essas respostas foram significativamente diferentes no outro grupo, o de obesos, e não voltaram aos padrões normais após esses voluntários perderem 10% do peso corporal em decorrência de uma dieta de 12 semanas.A avaliação da equipe é que o resultado sugere que as mudanças no cérebro são duradouras e se mantêm mesmo com a perda de peso. "O fato de essas respostas no cérebro não serem restauradas após a perda de peso pode explicar porque a maioria das pessoas recupera o peso após um emagrecimento inicialmente bem-sucedido", afirma Mireille Serlie.Marco Aurélio Fraga Borges, neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia, sublinha que a reversibilidade dos efeitos da obesidade varia de acordo com cada indivíduo e a gravidade da condição. "A perda de peso e a adoção de um estilo de vida saudável são abordagens essenciais. Essas alterações na relação intestino-cérebro podem contribuir para dificuldades na regulação do apetite, na tomada de decisões alimentares e no controle do peso corporal em indivíduos obesos, cronificando ainda mais a situação", detalha.Para Fernanda Lopes, endocrinologista do Exame Medicina Diagnóstica, os resultados do trabalho divulgado na Nature Metabolism são imprescindíveis no atual contexto de epidemia de obesidade , podendo ajudar no desenvolvimento de formas mais eficazes de enfrentamento ao problema. "Essas pesquisas são necessárias para que as próximas gerações tenham ganhos na qualidade de vida e para que a medicina consiga melhorar a atenção aos pacientes com obesidade", afirma. "Ensaios assim podem ajudar no cuidado e na compreensão dessa e de várias doenças, mas ainda estamos muito longe de conseguir intervir de forma mais efetiva no tratamento da obesidade."A obesidade é uma doença crônica, sobre a qual se descobre um pouco mais a cada dia. A fisiopatologia dessa doença envolve alteração hormonal, incluindo hormônios que induzem saciedade e estimulam a fome. Além disso, há mudanças em neurotransmissores, o que reduz a sensação de saciedade e aumenta a fome. As medicações antiobesidade que temos hoje atuam justamente nesses mecanismos fisiopatológicos, diminuindo ou aumentando a liberação desses hormônios que induzem a saciedade. Estudos como esse são importantes porque nos permitem conhecer mais sobre a fisiopatologia da doença e desenvolver novas medicações que agem nesses mecanismos. O importante é conhecer como a doença se desenvolve e os pontos-chave que são gatilhos para a doença. Assim, a gente consegue agir nesses pontos e tratar melhor a obesidade.