Emagrecimento e saciedade: influenciador revela truque simples com água

A dica de Dan Go é beber água antes do almoço ou jantar

Muitas pessoas associam o emagrecimento a sacrifícios e gastos financeiros elevados. Porém, algumas estratégias simples podem contribuir para a perda de peso sem grandes dificuldades ou investimentos. Um desses métodos foi compartilhado pelo influenciador fitness Dan Go, personal trainer famoso por divulgar dicas de exercícios e alimentação saudável Dan Go revelou uma técnica prática para aumentar a sensação de saciedade antes das refeições e, consequentemente, consumir menos calorias. A dica consiste em beber água antes do almoço ou jantar, um hábito pouco valorizado, mas que pode ajudar na ingestão diária de líquidos e na sensação de saciedade no início de cada refeição.Esta prática é especialmente benéfica para pessoas que costumam comer rapidamente ou em grandes quantidades. Segundo o influenciador, beber dois copos de água antes da refeição já é suficiente para obter resultados. Um de seus clientes, inclusive, perdeu cerca de 20 quilos ao adotar esse simples truque.A nutricionista Daniela Santos, do Fittejo, confirma que a estratégia possui embasamento científico, mas ressalta que é importante levar em consideração a tolerância individual de cada pessoa. Ela também destaca a importância de manter uma boa hidratação ao longo do dia e entre as refeições, não se limitando apenas aos momentos que antecedem as refeições principais.Portanto, além de seguir essa dica compartilhada por Dan Go, é fundamental manter hábitos saudáveis de alimentação e praticar atividade física regularmente para alcançar o emagrecimento desejado.