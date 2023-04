Dia Mundial da Atividade Física: conheça 10 motivos para se exercitar

Exercitar-se diariamente contribui em diversos aspectos da saúde (foto: Pixabay)

A prática de atividade física favorece a prevenção e o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, auxilia no controle de doenças cardíacas, diabetes, câncer, depressão... Com inúmeros benefícios, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a prática seja regular, de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa semanal.Mas, infelizmente, de acordo com dados da própria instituição, isso não acontece: aproximadamente 23% dos adultos no mundo não atingem essas recomendações. Em algumas populações, devido à influência de meios de transporte, tecnologia e valores culturais, esse índice chega a 80%.No Dia Mundial da Atividade Física (6/4), nesta quinta-feira, Danielle Salaorni de Resende, cardiologista do Vera Cruz Hospital e especialista em medicina do estilo de vida, pontua 10 razões para o exercício físico fazer parte da nossa rotina: