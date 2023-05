Anvisa aprova método do balão deglutível para tratar obesidade

683

Eduardo Grecco, gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovitta: 'O procedimento pode ser realizado em ambiente hospitalar ou em uma clínica com estrutura de raio-x, pois requer que o paciente engula uma cápsula contendo um cateter acoplado' (foto: Arquivo pessoal)





Em entrevista, Eduardo Grecco, gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovitta, esclareceu algumas dúvidas:

O novo método é para tratar a obesidade leve? Este procedimento é altamente recomendado para casos de sobrepeso e obesidade leve. "Em média, os pacientes apresentam uma perda de peso de 15%, podendo chegar a 20% em alguns casos. No entanto, pacientes com obesidade moderada ou severa também podem se beneficiar do procedimento. É necessário entender a relação entre os efeitos e as emoções do paciente, pois alguns podem não desejar realizar uma cirurgia bariátrica. É fundamental que haja uma avaliação médica e uma equipe multidisciplinar para considerar a perda de peso desejada pelo paciente.

O que seria obesidade leve ou sobrepeso? Como identificar se está acima do peso?

A diferença entre sobrepeso e obesidade pode ser determinada de forma simples, utilizando uma tabela de Índice de Massa Corporal (IMC). O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente altura pela ao quadrado. Pacientes com IMC entre 25 e 35 são os que mais se beneficiam do procedimento, pois estão na faixa de sobrepeso e obesidade leve.

Quando o balão foi aprovado?

O balão deglutível foi recentemente aprovado em outubro. Alguns pacientes já utilizaram esse tipo de balão anterior, porém, de forma importada e com prescrição médica. Em outubro, houve uma regulamentação pela Anvisa de um dispositivo que possibilita o tratamento viável e sua comercialização. O balão deglutível já está totalmente aprovado e liberado para uso.

Como é feito esse procedimento? É em ambiente hospitalar?





Esse método é simples e eficaz para alcançar uma perda de peso de 15% em 16 semanas, o que é um número significativo. O procedimento pode ser realizado em ambiente hospitalar ou em uma clínica com estrutura de raio-x, pois requer que o paciente engula uma cápsula contendo um cateter acoplado. Após a ingestão da cápsula, é necessário realizar um raio-x ou imagem para visualizar o balão no estômago do paciente. Em seguida, o balão é inflado com um líquido especial fornecido pela empresa, contendo uma substância chamada citrina. Após 16 semanas, uma válvula existente no balão permite que ele saia espontaneamente do estômago do paciente. Esse procedimento não requer endoscopia, anestesia ou cirurgia.

Como é o pré-operatório?

O pré-operatório é bastante simples. O paciente passa por avaliação nutricional, psicológica e médica, mas não é necessária avaliação cardiológica, uma vez que o paciente não será submetido a anestesia nem endoscopia. Após a deglutição do balão, o paciente pode apresentar sintomas como dor, desconforto, náuseas e vômitos nas primeiras 72 horas, mas esses sintomas geralmente diminuem ao longo do tempo. O paciente pode retomar suas atividades normais e já está liberado para realizar exercícios físicos e levar uma vida totalmente normal em apenas uma semana. Durante as 16 semanas, ele participará de um programa de dieta com várias fases. Após 16 semanas, a válvula se desfaz e o Bal%u0101o sai espontaneamente do estômago do paciente.