Wegovy muda vida de pacientes obesos, mas enfrenta estigma

Wegovy, saxenda e outros medicamentos dessa classe têm sido aprovados no Brasil e nos EUA para tratar a obesidade (foto: Reprodução /Internet)









16:49 - 19/05/2023 Anvisa aprova método do balão deglutível para tratar obesidade Eileen Isotalo, 66 anos, sempre lutou contra seu peso, experimentando várias dietas desde os 14 anos, quando se inscreveu nos Vigilantes do Peso. Apesar de ter tentado diversos métodos e adquirido inúmeros livros de emagrecimento, ela nunca conseguiu controlar seu apetite. Isotalo, uma decoradora aposentada, sofria de apneia do sono e dores nos joelhos e, desesperada, procurou uma clínica de controle de peso na Universidade de Michigan.Desde que iniciou o tratamento com wegovy, um novo medicamento prescrito por médicos para combater a obesidade, Eileen Isotalo perdeu 50kg e viu desaparecer os problemas de saúde relacionados ao excesso de peso, bem como parte do estigma que a afetava emocionalmente.









No Brasil, 60% dos adultos têm sobrepeso e 26% são obesos, de acordo com a Pesquisa Nacional em Saúde de 2020. Pela primeira vez, pessoas com obesidade podem ver melhorias significativas na saúde e na qualidade de vida, graças a esses medicamentos. No entanto, o estigma persiste, com muitos acreditando que a força de vontade é suficiente para Susan Yanovski, codiretora do escritório de pesquisa sobre obesidade do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos EUA, afirma que Wegovy e medicamentos similares representam um momento "muito emocionante" no campo da obesidade. Cerca de 100 milhões de americanos, ou 42% da população adulta, têm obesidade, segundo o CDC.Leia também: Entenda as diferenças entre Ozempic e Wegovy, semaglutidas injetáveis. No Brasil, 60% dos adultos têm sobrepeso e 26% são obesos, de acordo com a Pesquisa Nacional em Saúde de 2020. Pela primeira vez, pessoas com obesidade podem ver melhorias significativas na saúde e na qualidade de vida, graças a esses medicamentos. No entanto, o estigma persiste, com muitos acreditando que a força de vontade é suficiente para emagrecer e que o uso de medicamentos é um caminho mais fácil e menos digno.

Aprovado nos EUA e no Brasil

Wegovy, saxenda e outros medicamentos dessa classe têm sido aprovados no Brasil e nos EUA para tratar a obesidade, enquanto outros, como ozempic e mounjaro (em análise pela Anvisa), são indicados para diabetes, mas também promovem a perda de peso. A fabricante do Wegovy, Novo Nordisk, afirma que já foram emitidas cerca de 110 mil prescrições nos Estados Unidos e, devido à alta demanda, a empresa suspendeu temporariamente a publicidade do produto. O fornecimento é limitado e o custo é alto: US$ 1.349 por mês (aproximadamente R$ 6.475), o que torna o medicamento inacessível para muitos que não têm cobertura de plano de saúde.





A obesidade está associada a várias condições médicas graves, como diabetes, Pesquisas recentes documentam os riscos da obesidade e a ineficácia do tratamento baseado apenas em dieta e exercícios. Décadas de estudos revelam que poucas pessoas conseguem emagrecer e manter o peso apenas com mudanças no estilo de vida.A obesidade está associada a várias condições médicas graves, como diabetes, hipertensão , colesterol alto, apneia do sono e doença hepática gordurosa não alcoólica. A perda de peso pode melhorar ou eliminar essas complicações. No entanto, a crença de que a obesidade é uma escolha persiste, influenciada por gurus de dieta, influenciadores e uma indústria que lucra com suplementos e planos de emagrecimento.