10 alimentos naturais para combater inchaço e auxiliar na perda de peso

Alimentos termogênicos auxiliam na perda de peso (foto: Freepik)

O inchaço é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos do corpo, resultando em retenção hídrica em várias áreas. Para evitar esse desconforto, é fundamental prestar atenção aos alimentos consumidos. Os O inchaço é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos do corpo, resultando em retenção hídrica em várias áreas. Para evitar esse desconforto, é fundamental prestar atenção aos alimentos consumidos. Os sucos naturais são excelentes aliados nessa tarefa. Perder peso de maneira saudável requer tempo, bons hábitos de vida, prática de exercícios, dieta equilibrada, persistência e paciência.









O abacate, por exemplo, apesar de ser calórico, é uma fonte de gorduras boas e possui propriedades anti-inflamatórias, além de promover uma digestão mais lenta e prolongar a sensação de saciedade.





A pimenta também é um alimento que auxilia na perda de peso , pois eleva a temperatura corporal e aumenta a frequência cardíaca, resultando em maior queima de calorias.









O salmão é outro alimento que prolonga a saciedade, sendo uma ótima fonte de proteínas e ácidos graxos anti-inflamatórios.

A maçã verde é uma fruta recomendada para quem busca emagrecer, pois contém menos açúcar que outros tipos de maçãs e é rica em pectina, que auxilia na redução do colesterol e no bom funcionamento do sistema digestivo.





Outros alimentos que ajudam na perda de peso incluem ovos, coco, vegetais crucíferos como brócolis e couve, peito de frango e vinagre de maçã. Frutas vermelhas, como morango, cereja, groselhas vermelhas e mirtilos, também são benéficas, pois possuem propriedades rejuvenescedoras, atuam na redução dos níveis de inflamação e pressão arterial e são ricas em antioxidantes.