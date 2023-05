Composto presente no limão e na laranja ajuda a reduzir o ganho de peso

O limoneno é um composto encontrado em algumas frutas cítricas, como limões, laranjas e toranjas. (foto: Guvo/Pixabay)





Um estudo conduzido no Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade de São Paulo (USP), apontou que um composto bioativo presente no limão e na laranja, chamado limoneno, pode ajudar a reduzir o ganho de peso. O estudo foi realizado com roedores e mostrou que a substância ajuda a reduzir o acúmulo de gordura corporal.





No entanto, é importante interpretar esses resultados com cautela, como alerta a nutricionista Patrícia Alves Soares Lara , especialista em oxidologia e bioquímica celular e sócia-fundadora da Clínica Soloh de Nutrição. De acordo com ela, os estudos em animais fornecem informações iniciais e insights sobre os efeitos de certas substâncias ou tratamentos, mas não é possível afirmar com certeza que os resultados obtidos em ratos se aplicam diretamente aos seres humanos.





"Para entender completamente os efeitos do limoneno para nós, é necessário realizar pesquisas adicionais, como estudos clínicos controlados e randomizados em seres humanos, que são considerados padrão ouro para avaliar segurança e eficácia". Conforme explica Patrícia Lara, esses estudos envolvem a participação de um grupo significativo de pessoas, seguindo protocolos rigorosos, e levando em consideração fatores como idade, sexo, estado de saúde e outras variáveis que podem afetar os resultados.

O que é o limoneno e como utilizar

A nutricionista esclarece ainda que o limoneno é um composto encontrado em algumas frutas cítricas, como limões, laranjas e toranjas. "A maior concentração de limoneno é encontrada nas cascas das frutas cítricas, onde se acumula em maiores quantidades. A polpa e o suco das frutas cítricas também contêm limoneno, mas em concentrações menores em comparação com as cascas. Quando você corta ou espreme uma fruta cítrica, o aroma cítrico característico que é liberado é devido à presença de limoneno nas cascas. No entanto, é importante notar que a casca das frutas cítricas também contém outros compostos, incluindo óleos essenciais, que podem ter propriedades aromáticas e funcionais".





Patrícia Lara esclarece ainda que, para aproveitar o limoneno na dieta, o ideal é utilizar as raspas da casca dos limões, laranjas ou toranjas para adicionar sabor e aroma a pratos, sobremesas ou bebidas . "É importante lembrar de lavar bem as frutas antes de usar suas cascas e, se possível, optar por frutas orgânicas para reduzir a exposição a pesticidas e outros produtos químicos."









Ainda segundo Patrícia Lara, é importante ressaltar que o ácido cítrico encontrado em frutas cítricas como laranjas, limões e limas é considerado seguro quando consumido em quantidades normais como parte de uma dieta equilibrada. "No entanto, o consumo excessivo de ácido cítrico pode levar a alguns riscos para a saúde, como a erosão do esmalte dos dentes, irritação gastrointestinal, alergias e intolerâncias em algumas pessoas, além de agravamento de condições pré-existentes em pessoas que têm refluxo gastroesofágico, úlceras pépticas ou doença inflamatória intestinal."Leia também: As dietas do coração: cardiologistas criam cardápio para a saúde



Patrícia esclarece que esses riscos são mais comumente associados ao consumo excessivo e regular de ácido cítrico isolado, como em suplementos ou alimentos processados que contenham altas concentrações desse ácido. "O consumo moderado de citrinos como parte de uma dieta equilibrada geralmente não apresenta problemas significativos para a maioria das pessoas. Como sempre, é recomendável buscar o equilíbrio e a moderação na alimentação."