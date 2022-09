Adoçantes naturais de frutas cítricas podem substituir o açúcar; entenda

(foto: Atlascompany/Freepik)

Encontrar substitutos naturais não calóricos do açúcar é um dos desafios da indústria alimentícia porque o açúcar pode, em alguns casos, levar a grandes problemas de saúde, incluindo obesidade Pesquisadores do Instituto de Ciências Alimentares e Agrícolas da Universidade da Flórida (EUA), identificaram uma fonte natural de adoçante chamada de oxime V em frutas cítricas, que não havia sido encontrado em nenhuma fonte natural anteriormente."Isso cria oportunidades ampliadas para os produtores de citros e para a seleção de cultivares de melhoramento para obter altos rendimentos de compostos adoçantes", explica Yu Wang, um dos responsáveis pela descoberta.As frutas cítricas são grande fontes de vitamina C e têm ação oxidante. Entre as mais conhecidas da categoria estão laranja, limão, tangerina, uva, abacaxi, acerola e morango.A substituição e redução do açúcar em alimentos processados são uma das metas a longo prazo dos sistemas de saúde e da indústria de alimentos e de bebidas.Assim, além de tentar encontrar adoçantes reais nos cítricos, os pesquisadores procuram intensificadores de doçura que possam reduzir significativamente a quantidade de açúcar necessária para atingir o mesmo nível de doçura percebida. No mundo, apenas seis adoçantes sintéticos e dois naturais aumentadores de doçura foram criados e aprovados pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos.Segundo Wang, a pesquisa - publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry em agosto - pode ser o caminho para produzir alimentos e bebidas com menor teor de açúcar e calorias, mantendo a doçura e o sabor usando produtos naturais.