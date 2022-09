Nova máscara consegue detectar se há vírus da COVID-19 no ar

(foto: Jack Taylor)

Estudos diversos demonstraram o efeito protetivo das máscaras faciais principalmente durante as fases mais críticas da pandemia . Uma equipe da China desenvolve um equipamento que terá outra utilidade também bastante estratégica do ponto de vista de saúde pública: acusar a existência, no ar, de vírus respiratórios causadores de doenças. Em testes, o protótipo indicou a presença desse tipo de micro-organismo, incluindo o Sars-CoV-2, que desencadeia a COVID-19 , em 10 minutos e mandou o alerta de perigo para um celular."Nossa máscara funcionaria muito bem em espaços com pouca ventilação, como elevadores ou salas fechadas, onde o risco de infecção é alto", indica Yin Fang, cientista de materiais da Universidade Tongji de Xangai e autor correspondente do estudo que detalha a nova tecnologia, publicado na edição de ontem da revista Matter.Os patógenos respiratórios se espalham através de pequenas gotículas e aerossóis liberados por pessoas infectadas quando falam, tossem e espirram. Essas moléculas contendo vírus, especialmente aerossóis minúsculos, podem permanecer suspensas no ar por muito tempo. Fang e colegas projetaram um pequeno sensor que, acoplado a máscaras, identifica a quantidade de vírus mesmo em pouca quantidade.Nos testes, a equipe pulverizou patógenos - Sars-CoV-2, H5N1 (gripe aviária) e H1N1 (gripe comum) - em um ambiente interno e próximos a uma máscara comum com os sensores. O dispositivo identificou a ameaça em apenas 0,3 microlitro de líquido contendo proteínas virais, cerca de 70 a 560 vezes menos do que o volume de líquido produzido em um espirro, segundo Fang.Na avaliação do cientista, os resultados das simulações indicam o potencial da máscara para as práticas clínicas. "Atualmente, os médicos confiam fortemente em suas experiências no diagnóstico e no tratamento de doenças, mas com dados mais ricos coletados por dispositivos vestíveis, o diagnóstico e o tratamento de doenças podem se tornar mais precisos", explicam.A simplicidade no uso da máscara também é um atrativo, segundo os autores do estudo. "Integradas ao sistema de internet das coisas, nossas máscaras bioeletrônicas podem ser operadas e monitoradas em dispositivos móveis a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo livre circulação e monitoramento em tempo real do ar circundante", enfatizam.A soma de vantagens, avaliam, poderá transformar os sensores em um instrumento capaz de ajudar no diagnóstico precoce de infecções respiratórias - incluindo as com potencial para dar origem a novas pandemias. "As vantagens de portabilidade e monitoramento em tempo real podem fornecer um alerta precoce e oportuno, o que é significativo para evitar a disseminação em larga escala de doenças infecciosas respiratórias", afirmam os autores.A equipe planeja aperfeiçoar os sensores para reduzir o tempo de detecção e aumentar a sensibilidade. Além disso, trabalham na criação de dispositivos vestíveis que possam ajudar no diagnóstico de outras doenças, como cânceres e complicações cardiovasculares