Gravidez de Claudia Raia aos 55 anos; entenda as técnicas de reprodução

Claudia Raia e o marido Jarbas anunciaram a gravidez nesta segunda-feira por meio das redes sociais (foto: Instagram/Reprodução)





Após o anúncio de Claudia Raia nesta segunda-feira (19/9), nas redes sociais, de que será mãe pela terceira vez, muitas pessoas levaram um susto com o fato de a atriz ter 55 anos e ter conseguido engravidar. Mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, com Edson Celulari, em casamento anterior, Claudia até ensaiou, ao lado do marido, ator e cantor Jarbas Homem de Mello, uns passos de sapateado para comemorar a chegada de mais um membro na família.









De acordo com o colunista Léo Dias, a atriz havia congelado seus óvulos há cinco anos, época em que teria manifestado que gostaria de ser mãe novamente. No entanto, em seu Stories, ela alega que foi pega de surpresa com a gravidez que, de acordo com ela, está com mais de três semanas, dando a entender que engravidou naturalmente.





(foto: Arquivo Pessoal)





Segundo Marcos Sampaio, especialista em reprodução assistida e diretor da Clínica Origen, de Belo Horizonte, a técnica de congelamento de óvulos tem cada vez mais sido utilizada pelos casais que querem ter filhos. "Com o empoderamento da mulher, especialmente daquelas que vivem nas grandes cidades, até que elas obtenham sucesso na carreira, a gravidez acaba ficando para mais tarde. Muitas dessas mulheres optam por congelar os óvulos - seja por se divorciarem, seja por não desejarem ser mães no momento e talvez mudarem de ideia mais para frente", explica.









Nos casos de congelamento de óvulos, a técnica utilizada é a fertilização in vitro (FIV). Nesse método, espermatozoides e óvulos são fertilizados em laboratório. Os embriões selecionados são transferidos para o útero e o processo de gestação ocorre em seguida.



A porcentagem de sucesso varia de acordo com a qualidade e a quantidade de embriões fertilizados. No caso de mulheres até 35 anos, as chances chegam a 45% por meio de tratamento, quando geralmente são coletados 12 a 15 óvulos. Aos 40 anos, essa taxa cai para 25%, por isso muitos casais em que a mulher está nessa faixa etária optam pela fertilização in vitro.





Marcos Sampaio diz que a maior preocupação das mulheres que ficam grávidas após os 50 anos é com a obesidade. "A gravidez após os 50 anos tem tudo para dar certo", comentou.

Confira outras técnicas de reprodução assistida

Acompanhamento/indução da ovulação com coito programado

A mulher usa uma medicação específica para induzir a ovulação, que é acompanhada pelo especialista a partir de exames de ultrassom. É indicado para pacientes com dificuldade para ovular. O casal mantém relações sexuais próximas ao momento da ovulação.

Inseminação intra-uterina Artificial (IIU)

Técnica de baixa complexidade. Induz a ovulação na mulher e prepara o sêmem do homem. Os espermatozóides de melhor qualidade são introduzidos no útero da mulher. Nesse processo, o encontro do espermatozóide com o óvulo ocorre naturalmente.

Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides (ICSI)

É considerada uma variação da FIV, no entanto a colocação do espermatozóide junto ao óvulo é feita por injeção diretamente dentro do óvulo. É indicada para casos específicos, como alguma doença genética na família ou no caso de pacientes com abortamento de repetição, entre outros.