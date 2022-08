Aposte nas frutas, legumes e verduras com maior valor nutricional

A couve-flor tem propriedades antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a cenoura contribuiu com a saúde dos olhos

"Os vegetais quando estão no período de safra, geralmente apresentam valor nutricional mais rico, porque conseguem se desenvolver melhor e aproveitar ainda mais os nutrientes ofertados pelo solo, o que garante mais qualidade nutricional e exige menor utilização de adubos e fertilizantes para seu cultivo”, explica Marcia Xavier Santos, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina.

O morango é uma fruta rica em vitamina C, potássio e compostos antioxidantes, que fornecem diversos benefícios para a saúde, como ajudar a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças, como Alzheimer e câncer, por exemplo.

Pimentão

Os benefícios podem depender das condições de maturação do alimento:

Caju

O caju é rico em fibra e ajuda no bom funcionamento do aparelho digestivo

Além de ser uma fruta com o aroma inconfundível, o caju é rico em fibra e ajuda no bom funcionamento do aparelho digestivo. Utilizado muitas vezes para fazer sucos, ele traz maior saciedade e seu teor calórico ainda é baixo. Sendo uma alternativa para uma alimentação saudável. Auxilia também para: controlar o mau colesterol (LDL), fortalece o sistema imunológico entre outros.