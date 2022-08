Dormir pouco pode causar sobrepeso ou obesidade em adolescentes, diz estudo

Estudo mostrou as conexões entre sono insuficiente e saúde adversa (foto: Luisella Planeta Leoni/Pixabay ) Adolescentes que dormem menos de oito horas por noite são mais propensos a ter sobrepeso ou obesidade em comparação com aqueles que descansam suficientemente, de acordo com pesquisa apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia. Segundo os autores, os jovens que dormem tarde ou acordam na madrugada têm uma combinação de comorbidades, incluindo excesso de gordura, pressão arterial elevada e níveis anormais de lipídios e glicose no sangue.









O estudo examinou a associação entre duração do sono e saúde em 1.229 adolescentes com idade média de 12 anos no início da pesquisa. O tempo em que passavam dormindo à noite foi medido por sete dias com um rastreador de atividade vestível. Os cientistas determinaram como ideal ao menos oito horas de descanso noturno. O sobrepeso e a obesidade foram determinados de acordo com o índice de massa corporal.





Aos 12 anos, apenas 34% dos participantes dormiam pelo menos oito horas por noite, e isso caiu para 23% e 19% aos 14 e 16 anos, respectivamente. O sobrepeso e obesidade foram 21% e 72% maiores naqueles que repousavam menos à noite, afirma o estudo."As conexões entre sono insuficiente e saúde adversa foram independentes da ingestão de energia e níveis de atividade física, indicando que o sono em si é importante", disse Gómez. "O excesso de peso e a síndrome metabólica estão, em última análise, associados às doenças cardiovasculares, sugerindo que os programas de promoção da saúde nas escolas devam ensinar bons hábitos de sono."