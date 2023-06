Diabetes tipo 2: estudo comprova redução em 85,7% do uso de insulina

683

Um estudo inédito - apresentado no último dia 26 de junho, no 83º Congresso da Associação Americana de Diabetes (ADA) e publicado na revista científica JAMA - comprovou que é possível melhorar a qualidade de vida de pacientes com diabetes. A pesquisa identificou que o uso de insulina semanal é eficaz, se comparada a insulina de dose diária, e pode reduzir em 85,7% o número de picadas diárias de insulina, passando de 365 aplicações ao ano para apenas 52.





Ao todo, foram avaliados - entre março de 2021 e junho de 2022 - 588 pacientes, em 92 locais e 11 países, neste estudo randomizado chamado Onwards 3.

Alternativa para dosagem mais simples

"Os resultados apontaram a eficácia do tratamento com icodec uma vez por semana, demonstrando que o medicamento semanal pode fornecer uma alternativa de dosagem mais simples à insulina basal diária em pessoas com diabetes tipo 2", afirma o médico endocrinologista André Vianna, único co-autor brasileiro no estudo.



Depois da conclusão dos estudos de fase 3, o medicamento é submentido às agências reguladoras americana, europeia e, no Brasil, para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sendo aprovado, o medicamento já poderá ser comercializado.

Principais resultados e medidas

O desfecho primário foi a alteração no nível médio de hemoglobina glicada (HbA1c) que reduziu de 8,6% para 7,0% , em pacientes que utilizaram o icodec. Já no grupo que utilizou a insulina diária, hemoglobina glicada caiu de 8,5% para 7,2%.



Entre as pessoas com diabetes tipo 2, a icodec uma vez por semana demonstrou redução superior da HbA1c à degludeca uma vez ao dia após 26 semanas de tratamento.

Sobre o diabetes tipo 2

O diabetes tipo 2 (DM2)é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. O diabetes é uma doença metabólica silenciosa e, "caso não seja diagnosticado no início, pode causar complicações como perda da visão, insuficiência renal, problemas cardiovasculares e neurológicos e até mesmo levar o paciente à morte", explica André Vianna.





O diabetes tipo 2 não apresenta sintomas na maioria das vezes. Porém, se a glicemia estiver extremamente alta os sintomas são parecidos com o tipo 1, como sede e fome excessiva, e vontade frequente de urinar.





O mais comum é a pessoa com DM2 começar a perceber os sinais quando o diabetes está em um estágio avançado, apresentando danos e complicações nos olhos, nervos, rins, coração, entre outros.

Como o diabetes tipo 2 surge, na maioria dos casos, como uma consequência do excesso de peso ou obesidade, o foco do tratamento é a perda de peso.





O paciente deve ser avaliado e acompanhado por um médico endocrinologista para avaliação individual.

O tratamento

Em linhas gerais, o tratamento consiste no uso de medicamentos injetáveis e/ou orais que proporcionam um melhor controle do diabetes por meio da redução de peso.





Dessa forma é possível evitar ou diminuir futuras complicações, como doença renal, retinopatia diabética, neuropatia diabética, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e problemas nos pés (feridas que não cicatrizam que podem levar a amputação).

No Brasil, 17 milhões de pessoas adultas já foram diagnosticadas com a doença, o que faz o país ocupar a 5ª posição em incidência no mundo. Os dados comparativos foram levantados pelo Ministério da Saúde, que instituiu com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 26 de junho como o Dia Nacional do Diabetes.





Entre os diversos fatores de risco estão histórico familiar, idade e obesidade. Esta última, dependendo do grau, pode também aumentar a probabilidade do surgimento de diversas doenças.