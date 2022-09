Estudo: Ozempic (semaglutida) pode reduzir em 60% chance de diabetes tipo 2

o tratamento com semaglutida reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos em aproximadamente 60% dos pacientes, independentemente do estado glicêmico inicial, com tratamento sustentado necessário para manter esse benefício (foto: Novo Nordisk/Divulgação )

O uso de 2,4 mg de semaglutida uma vez por semana em pacientes obesos está associado a uma redução aproximada de 60% do risco de diabetes tipo 2 em pacientes com obesidade, de acordo com novas descobertas apresentadas nas sessões científicas de 2022 da American Diabetes Association (ADA) em junho deste ano. O estudo será apresentado em setembro novamente, no congresso anual da ADA.





De acordo com o autor do estudo W. Timothy Garvey, MD, endocrinologista e professor de medicina do Departamento de Ciência da Nutrição de Butterworth, na Escola de Medicina da Universidade do Alabama, uma equipe de pesquisadores dos EUA descobriu que o agonista do GLP-1 forneceu um risco substancialmente diminuído de desenvolvimento de diabetes tipo 2 entre pessoas com obesidade, independentemente de seu estado glicêmico basal, quando combinado com dieta e exercício.

A aprovação ocorreu depois que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA simplificou a aprovação da semaglutida (Ozempic) para injeção subcutânea de 2,0 mg da Novo Nordisk como tratamento uma vez por semana para adultos com diabetes tipo 2. O agente foi previamente indicado para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) em adultos com diabetes e doença cardiovascular.





Garvey, que divulgou trabalhos anteriores com a Novo Nordisk, e outros pesquisadores procuraram avaliar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 associado à dose semanal de 2,4 mg em pessoas com obesidade usando dados dos principais estudos step 1 e step 4 para semaglutida.





O step 1 foi um estudo global, multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo que avaliou a semaglutida (n = 1306) versus placebo (n = 655) para perda de peso em pacientes com sobrepeso ou obesidade e sem diabetes tipo 2 no início do estudo, durante 68 semanas. O step 4 foi um ensaio de 20 semanas de semgalutida entre a mesma população de tratamento, com uma avaliação de retirada randomizada de 48 semanas depois.





"Em resumo, o tratamento com semaglutida reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos em aproximadamente 60% dos pacientes, independentemente do estado glicêmico inicial, com tratamento sustentado necessário para manter esse benefício", concluíram. "Esses dados sugerem que a semaglutida pode ajudar a prevenir o diabetes tipo 2 em pessoas com obesidade".

No Brasil, a semaglutida faz parte dos medicamentos Ozempic e Rybelsus, ambos da Novo Nordisk.