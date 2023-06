Pesquisa relaciona diabetes tipo 2 a doenças cardiovasculares

683

Pessoas com diabetes tipo 2, sem histórico de doença cardiovascular ou infarto, têm maior risco de complicações cardíacas (foto: StockSnap/Pixabay)









De acordo com Elizabeth Salvin, professora de epidemiologia da Universidade Johns Hopkins e coautora do estudo, pessoas com diabetes tipo 2, sem histórico de doença cardiovascular ou infarto, têm maior risco de complicações cardíacas. Salvin explica que, embora o colesterol seja geralmente o principal alvo no combate a essas complicações, o diabetes pode afetar o coração de maneira não relacionada aos níveis de colesterol , causando danos aos pequenos vasos sanguíneos.

Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de mais de 10.000 adultos, coletadas entre 1999 e 2004, a fim de determinar se as doenças cardiovasculares em pacientes assintomáticos poderiam ser diagnosticadas por meio dos níveis dessas proteínas cardíacas. Entre os participantes, havia indivíduos com e sem diabetes tipo 2, mas nenhum deles apresentava histórico de doença cardiovascular no início do estudo. Os resultados mostraram que 33,4% dos adultos com diabetes tipo 2 apresentavam sinais de doença coronariana, em comparação com 16,1% no grupo sem diabetes.





Além disso, os níveis elevados de troponina e NT-proBNP estavam associados a um maior risco de morte geral e por problemas cardíacos entre os pacientes diabéticos. A prevalência de troponina elevada era significativamente maior em pessoas com diabetes há mais tempo e que não controlavam adequadamente os níveis de glicose.

Outro estudo divulgado recentemente revelou que a prática de atividade física no período da tarde traz mais benefícios para o controle dos níveis de glicose em pacientes com diabetes. Essa pesquisa, feita ao longo de quatro anos, envolveu 2.400 participantes que utilizaram um dispositivo para medir a atividade física. Após o primeiro ano, verificou-se que aqueles que praticavam exercícios moderados a vigorosos no período da tarde apresentavam a maior redução nos níveis de glicose e maior probabilidade de interromper a medicação no quarto ano do estudo.







Uma recente pesquisa publicada no "Journal of the American Heart Association" aponta que pacientes com diabetes tipo 2 e sem sintomas de doença cardiovascular apresentam concentrações levemente elevadas de duas proteínas no sangue, indicando mudanças na estrutura e função do coração. Essa descoberta reforça a necessidade de monitoramento cardíaco nesses pacientes.