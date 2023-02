Silvio Almeida homenageia Glória Maria: 'Uma das maiores da sua profissão'

Glória Maria estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro , tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.