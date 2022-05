Museu MM Gerdau se abre para os nerds e o cosplay com evento gratuito

Personagens de filmes e super heróis povoam os corredores do Museu das Minas e do Metal Gerdau (foto: Leonardo Miranda)





"O MM Gerdau realiza a quinta edição do projeto que aproxima o público do museu e seus visitantes do universo nerd, dos amantes de cosplay, dos games e do mundo dos super-heróis. Realizado desde 2017, o projeto foi sucesso de público em 2019, se tornando a programação que mais atraiu visitantes naquele ano", informa o MM Gerdau.



Sonic, o personagem que saiu dos videogames para filmes, diverte a plateia no museu (foto: Leonardo Miranda)



"O museu precisa ser esse espaço democrático, pulsante, que acolhe diferentes públicos e dialoga com a cidade em todas as suas manifestações. Acho que o MM Gerdau cumpre essa missão com o universo nerd e estamos muito felizes em poder realizar a edição presencial este ano", avalia Márcia Guimarães, gestora do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, que fica na Praça da Liberdade (Prédio Rosa) e que completa 12 anos de abertura ao público no próximo mês.





Programação





5ª EDIÇÃO O MUSEU É NERD

Sábado (28/05) de 11h às 17h30

MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal Praça da Liberdade – Prédio Rosa





Just Dance

Das 11h às 17h (várias inserções)

Praça de Convivência

O Just dance é um videogame de dança baseado em movimento para vários jogadores. Aqui o convite é para o público do “Museu é Nerd” se divertir na Praça de Convivência do Museu, transformando-a em uma grande pista de dança





Videogames Antigos - coleção Lucas Milani

Das 11h às 17h

Sala de Exposição Temporária

Como e quanto evoluíram os jogos, desde os primeiros

games eletrônicos da década de 70, até os mais avançados e multiplayers como LoL ou Elden Ring. Esta exposição vai contar um pouco da história dos jogos a partir de seus consoles





Videogames, geografia e paisagens virtuais, bate-papo com Ítalo Sena

Das 12h às 12h40

Praça de Convivência

O geógrafo Ítalo Sena vai contar um pouco sobre sua linha de pesquisa que lida com as relações entre a Geografia e os videogames. Como a junção destes está estabelecendo bases para o metaverso. A ideia é explorar o papel das tecnologias na construção de paisagens virtuais e novas maneiras de viver a Geografia.





Bate- papo Cosplay, com Nando Gray, Vii Princess e Luisa Pacheco e mediação de Rachel Asakawa e Mel Fiaux

De 13h às 13h40

Praaça de Convivência

Os convidados Nando Gray, Vii Princess e Luisa Pacheco – em um bate papo mediado por RachAsakawa e Mel Fiaux – vão conversar com o público sobre Cosplay, trocar experiências e discutir sobre assuntos específicos como maquiagem, elaboração de fantasias, como se aprimorar para competições, dentre outras oportunidades no universo desse hobby





Espaço de Jogos, com o Educativo do Museu e o projeto Tabuleiro Acessível

Das 14h às 17h

Auditório Bateia

Em uma tarde de desafios e diversão, os visitantes terão vários à sua disposição vários jogos desenvolvidos pelo Educativo, que dialogam com temáticas presentes no Museu de modo divertido e desafiador. O projeto “Tabuleiro Acessível” deixará

a tarde ainda mais animada. Coordenado pelo psicólogo Rafael Pisani, o projeto visa conectar a comunidade surda aos jogos de tabuleiro, promovendo a cultura e a inclusão social, de maneira lógica e divertida





Sociabilidade e mercado a partir do jogo eletrônico, bate-papo com Rodrigo Lage

Das 14h às 14h40

Praça de Convivência

A conversa vai tratar das potencialidades do jogo eletrônico. Os jogos virtuais podem oferecer diferentes ambientes de participação para seus usuários, fomentando a interação entre seus entusiastas. A partir do interesse em comum, os indivíduos criam vínculos formando comunidades gamers. Ali eles trocam

experiências, conversam sobre uma infinidade de assuntos e extrapolam os muros do virtual. Para além disso, a formação de tais comunidades permite que novos mercados possam emergir, tais quais comercialização de itens dentro e fora do jogo, consumo de conteúdos e surgimento de novas profissões





Concurso Cosplay

Das 15h às 16h

Desfile na Praça de Convivência

A competição, que contará com 50 vagas, busca selecionar os melhores cosplayers do Museu é Nerd! No concurso, os participantes devem desfilar com suas fantasias para o público e para o grupo de jurados, que avaliarão as fantasias quanto à criatividade, fidelidade e desenvoltura dos competidores. Os

três melhores colocados serão premiados com a concessão do espaço do museu para sessões de fotos que podem durar 4, 2 ou 1 hora, de acordo com a colocação alcançada





Metaverso (Além do Universo), bate-papo com Wellington Lucena, da Escola Zion

Das 16h às 16h40

Praça de Convivência

Vamos compartilhar conhecimentos, informações e falar sobre vários assuntos como: tecnologia, tendências para o futuro, previsões, comportamento humano e inclusive sobre o metaverso





Anúncio dos ganhadores do Concurso Cosplay

Das 17h às 17h20

Praça de Convivência

Às 17h vai acontecer a premiação dos cosplayers mais bem colocados no concurso de cosplay do Museu é Nerd! Os vencedores serão chamados ao palco para receber os prêmios e comemorar com a equipe a vitória na competição