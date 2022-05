Palhaços convocam a criançada para fazer bagunça na praça de Santa Tereza

Atores do Roda Gigante se propõem a oferecer diversão lúdica a crianças e adultos (foto: DuHarte/divulgação )

Domingo tem palhaçada? Tem, sim, senhor! O espetáculo "Bagunça", da trupe carioca Roda Gigante, chega amanhã (29/5) à Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, com entrada franca.









“Quando chegou a pandemia, ficamos tão isolados, tão guardadinhos dentro de casa, nos relacionando com games e o mundo virtual. A gente falou: não, vamos lembrar como é bom fazer bagunça fora do eletrônico. Já tínhamos esse mote, mas ele ficou mais acentuado depois da pandemia”, conta Cucaracha.





A criação e a direção do espetáculo estão sob a batuta do palhaço Batuca, ou seja, Éber Inácio, que trabalha há cerca de três décadas com educação infantil. Ele também assina as letras da trilha sonora, com músicas de Amora Pêra e Pedro Rocha.





“O espetáculo pega a criança de um jeito mágico. É muito lindo ver como ela fica envolvida desde o início. Vai, vai, vai, e, no final, a criança quer ir embora com a gente”, conta Florencia. Para ela, parte do encanto está na reação dos filhos ao verem os pais interagindo, cantando e se divertindo.





Há 13 anos, o Roda Gigante faz intervenções em enfermarias pediátricas no Rio de Janeiro. Muito do que a trupe vivencia no hospital está no espetáculo “Bagunça”, como jogos e improvisos.





“Na enfermaria, é um encontro mais íntimo limitado ao palhaço e à criança”, comenta a atriz. Já no espetáculo, há um grau requintado dessa relação, potencializada pela plateia.





Além de Florencia e Éber, compõem a trupe os palhaços Inácio e Simplício, personagens de Cristiana Brasil e Diogo Cardoso.





O espetáculo faz parte da programação circense do projeto Diversão em Cena, que será apresentado também em Sabará e Juiz de Fora.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“BAGUNÇA”

Neste domingo (29/5), às 11h.

Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Entrada franca