Encontro de teatro propõe maior aproximação entre artistas e público

O espetáculo "Quase árvore" é inspirado no universo de Manoel de Barros e aborda a natureza, a passagem do tempo e a poesia (foto: Luiza Palhares/Divulgação)





O Encontro Latino-Americano de Teatro volta a ser realizado em Belo Horizonte a partir deste sábado (28/5), após dois anos suspenso devido à pandemia da COVID-19. Pela primeira vez, o evento, que promove ações até 3 de junho, ocorrerá entre Belo Horizonte e também em Nova Lima, em espaços culturais como o Sesc Palladium e a Casa de Cultura Atrás do Pano.









A atriz, diretora e dramaturga boliviana Claudia Eid conduz a oficina "Três pasos al frente", que discutirá o processo de escrita e criação de uma peça teatral. Os dois encontros estão marcados para este sábado (28/5) e domingo (29/5), das 14h às 18h, no Sesc Palladium. As inscrições estão encerradas.

SILÊNCIO

Já o colombiano radicado na Espanha Gabriel Hernandez, diretor artístico da companhia Teatro de los Sentidos, ministrará a oficina "Poética dos sentidos – Procedimentos dramatúrgicos contemporâneos", na qual ele expõe a metodologia que explora o silêncio, a relação com os objetos e a cenografia para criar experiências labirínticas. Com inscrições abertas, a oficina ocorre entre as próximas terça (31/5) e quinta (2/6), das 9h às 13h, na Casa de Cultura Atrás do Pano, em Nova Lima.





"O legal desta edição é que nós conseguimos realizar o encontro entre BH e Nova Lima graças a uma série de parcerias. Diversificamos os espaços para facilitar a dinâmica do transporte do público e conseguimos criar uma edição que não é grande, mas atende à nossa filosofia de criar um espaço para uma troca real entre os artistas", afirma a atriz e gestora cultural Tina Dias, idealizadora do evento junto com a artista Carolina Correa.





Segundo ela, o Encontro Latino-Americano de Teatro nasceu com o propósito de promover um intercâmbio real entre os participantes, por isso o evento se estende por sete dias. "Acreditamos num formato que permita aos artistas fazerem trocas verdadeiras, até porque o encontro não acaba quando as atividades terminam. As parcerias firmadas tendem a ser longevas e dar frutos a longo prazo", diz.





A programação conta com três espetáculos que têm a linguagem sensorial como foco, em resposta à experiência do confinamento durante a pandemia. Segundo a idealizadora do encontro, as montagens que serão apresentadas reforçam a integração entre os artistas e o público.





"Ficamos muito tempo nas telas. O teatro é corpo a corpo, a proposta já é diferenciada de início. Os espetáculos do encontro não separam a plateia dos artistas e trazem à tona novas formas de encenação. O objetivo é provocar a sensibilidade de quem assiste", explica Tina Dias.









Em "Thácht", do Armatrux, os personagens Rafa e Rufo são artistas de variedades que repassam suas memórias (foto: Bruno Magalhães/Divulgação )

Um dos espetáculos em cartaz é a peça "Quase árvore", do Grupo Atrás do Pano, que será encenado na próxima segunda-feira (30/5), às 19h30, na Casa de Cultura Atrás do Pano, em Nova Lima. Livremente inspirado no universo de Manoel de Barros, o espetáculo trata do tema da natureza de forma poética e sensível, mostrando o encontro entre gerações, a passagem da infância para a adolescência e o gosto pela poesia.

DA BOLÍVIA

Na terça (31/5), às 20h, o grupo boliviano El Masticadero apresenta, no Sesc Palladium, o monólogo "Príncipe", inspirado em "Hamlet", de William Shakespeare, que fala de "novas masculinidades”. Nele, o personagem está em constante conflito em assumir ou não um trono que supostamente pertence ao seu pai, e é a partir deste embate que ele vai desmontar o que significa ser um homem hétero e ao mesmo tempo perpetuar o comportamento do pai falecido.





Já na sexta (3/6), às 19h30, o Grupo de Teatro Armatrux apresenta a peça "Thácht", no C.A.S.A. (Centro de Arte Suspensa & Armatrux), em Nova Lima. A montagem é protagonizada pelos personagens Rafa e Rufo, artistas de variedades que vivem contando suas recordações. Os dois desenvolvem um diálogo absurdo, usando de forma única a musicalidade nas palavras e instigando o imaginário do espectador.





No mesmo dia e local, ocorre o show de encerramento do Encontro, que será feito pelo compositor e bandolinista Marcos Frederico, com participações especiais de Sarah Assis (acordeom), Marcelo Jiran (piano) e Abel Borges (percussão).





A terceira edição do Encontro Latino-Americano de Teatro também promove duas mesas de conversa. A primeira delas, em torno do tema "Processos de criação na América Latina", será na quarta (1º/6), a partir das 15h, na Livraria da Rua. A segunda, sobre o tema "Circulação e políticas públicas para festivais", está prevista para quinta (2/6), a partir das 19h, no Sesc Palladium.

LÍNGUA

Como se trata de um encontro voltado para artistas da América Latina, Tina Dias comenta que a língua não será uma barreira. "A gente tenta que cada convidado fale a sua língua. Então, o portunhol é liberado. Afinal, essa é a língua da América Latina", ela diz.





"Somos um país enorme, que está num continente onde a língua mais falada é o espanhol. Não podemos fazer com que isso nos divida. Já tivemos essa experiência em outras edições, trazendo trabalhos e artistas estrangeiros, e isso nunca foi um impedimento para que a troca acontecesse", afirma.



ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE TEATRO

Confira a programação da terceira edição do evento, que será realizado deste sábado (28/5) até 3 de junho próximo





OFICINAS

» "TRÊS PASOS AL FRENTE – OFICINA DE DRAMATURGIA"

Com Claudia Eid Asbún. Sábado (28/5) e domingo (29/5), das 14h às 18h. Jardim do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, BH). Inscrições encerradas





» "POÉTICAS DOS SENTIDOS – PROCEDIMENTOS DRAMATÚRGICOS CONTEMPORÂNEOS"

Com Gabriel Eduardo Hernandéz. De 31/5 a 2/6, das 9h às 13h. Casa de Cultura Atrás do Pano (Rua Dr. Lund, 632, José de Almeida, Nova Lima). Inscrições: https://forms.gle/mW7QSKNhBY257i7S7





ESPETÁCULOS

» "QUASE ÁRVORE"

Espetáculo do Grupo Atrás do Pano. Segunda (30/5), às 19h30. Casa de Cultura Atrás do Pano (Rua Dr. Lund, 632, José de Almeida, Nova Lima). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.





» "PRÍNCIPE"

Espetáculo do grupo El Masticadero. Terça (31/5), às 20h. No Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, BH). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.





» "HABITAR SENSORIAL"

Espetáculo de criação coletiva da oficina "Poética dos sentidos". Quinta (2/6), às 11h. Casa de Cultura Atrás do Pano (Rua Dr. Lund, 632, José de Almeida, Nova Lima). Entrada franca





» "THÁCHT"

Espetáculo do Grupo de Teatro Armatrux. Sexta (3/6), às 19h30. C.A.S.A. (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.





RODAS DE CONVERSA

» "MESA 1: PROCESSOS DE CRIAÇÃO NA AMÉRICA LATINA"

Com Gabriel Hernandez, Sara Rojo, Priscila Patta, Claudia Eid e Marcos Colleta. Quarta (1º/6), das 15h às 17h. Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi, BH). Entrada franca





» "MESA 2: CIRCULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FESTIVAIS"

Com Virgínia Fdel, Claudia Eid, Ana Freire, Marcelo Bones, Leo Costa e Keu Freire. Quinta (2/6), das 19h às 21h. Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, BH). Entrada franca





LANÇAMENTO DE LIVRO

» "MEU MERCADINHO: TEATRO & COMUNIDADE"

Livro do Grupo Atrás do Pano. Quarta (1º/6), às 17h. Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi, BH). Entrada franca





SHOW DE ENCERRAMENTO » "MARCOS FREDERICO E CONVIDADOS"

Sexta (3/6), às 20h30. C.A.S.A. (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima). Ingressos: R$ 20. À venda na bilheteria da casa.