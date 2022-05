Cine Humberto Mauro exibe 21 filmes da era de ouro de Hollywood

Os diretores Frank Capra e Leo McCarey, destaques da era de ouro de Hollywood, são homenageados na mostra que o Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes exibe até 23 de junho. Vinte e um filmes integram a programação, dedicada ao cinema feito nos Estados Unidos nos anos 1930 e 1940.

Vítor Miranda, integrante da gerência do Cine Humberto Mauro, explica que a mostra “Do cinema tudo se leva” destaca o período em que os filmes passaram a ganhar som e cor. De acordo com ele, tanto a obra de Frank Capra (1897-1991) quanto a de Leo McCarey (1898-1969) remetem ao trauma social provocado pela Grande Depressão, e a busca de saídas por parte do cidadão comum diante da profunda crise dos EUA.