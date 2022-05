"Zé Onça, relatos de uma memória": curta de Túlio de Melo, diretor de Palmas (TO) (foto: Reprodução)





Com a intenção de divulgar o cinema independente, a Cia. Pierrot Lunar promove a terceira edição da mostra “Café com cinema – Curta jovens realizadores” em seu canal no YouTube. São 32 trabalhos assinados por artistas de diferentes idades e estados do país. Além deles, dois “curtíssimos” trazem filmes de até 50 segundos.









“Hoje em dia, celulares têm uma qualidade tremenda e vários curtas são produzidos por meio deles”, afirma o ator Léo Quintão, cofundador da Pierrot Lunar, curador da mostra em parceria com a atriz Neise Neves.





“Não nos interessa que seja escolhido o melhor ou o pior. Pedimos que os filmes sejam curtidos”, diz Léo. Os 32 filmes, selecionados entre 51 inscrições, têm de três a 30 minutos. Abordam lendas folclóricas, crimes ambientais cometidos por mineradoras, saúde mental, pandemia e identidade, entre outros temas. Vieram da Bahia, Paraíba, Ceará, Manaus, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.









"Vida terrena não identificada": curta de Nanaue e Esdras Chiarelli, de BH (foto: Reprodução)

“A diversidade é o ponto principal da mostra. É o que faz com que eu me sente na cadeira para assistir aos selecionados. Como são 'curtas curtos', é possível vê-los em uma noite”, diz Quintão.

CINECLUBE

Criada em 1993, a Cia. Pierrot Lunar realiza trabalhos com teatro e audiovisual. Com a abertura do Espaço Aberto Pierrot Lunar, em 2008, no bairro Floresta, a companhia inaugurou, três anos depois, o cineclube Café com Cinema, com sessões gratuitas.





“Curta-metragem é a porta de entrada para quem faz cinema. É possível experimentar muito mais, se jogar nas escolas audiovisuais e produzir até mesmo com poucos recursos”, defende Léo. O primeiro “Curta jovens realizadores” teve 49 inscrições e 31 selecionados. Exibiu filmes de sete estados e dois longas estrangeiros.





Com a impossibilidade de realizar as atividades a partir de 2020 devido à pandemia, a companhia promoveu, no ano seguinte, a segunda edição especial da mostra em formato on-line, que contou com 24 filmes exibidos no canal do grupo no YouTube.





Este ano, a volta ao formato presencial possibilitará a exibição, no Espaço Aberto Pierrot Lunar, dos cinco curtas mais curtidos, em 16 de julho.





Outra novidade é o “Curtíssimos”, experiências audiovisuais de até 50 segundos que serão transmitidas pelo Instagram do Espaço Aberto ao longo do evento.





“A linguagem dinâmica popularizada pelo TikTok e pelo Reels tem relação com essa proposta”, explica Léo Quintão. “Mas não se trata de vídeos de TikTok, até porque a maior parte do que vemos hoje nessas plataformas não são curtas”, explica.





CAFÉ COM CINEMA: CURTA JOVENS REALIZADORES

Promoção da Cia. Pierrot Lunar. Curtas-metragens disponíveis desta quinta-feira (26/5), às 18h, a terça-feira (31/5), às 23h, no canal do grupo no YouTube





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

O ''curtíssimo'' baiano 'Tropecei de bike e caí num vortex' (foto: Reprodução)



AS ATRAÇÕES

Categoria Primeiro curta

. A AULA ACABOU

Juiz de Fora/MG. De Geral Lúcio Reis Filho



. ASSOMBRAMITOS

Morro do Chapéu/BA. De Elizângela DaSilva



. COTIDIANO

Santa Luzia/MG. De Josias Gonçalves



. DIAS

Rio de Janeiro/RJ. De Paulo César



. O ALFAIATE

Rio de Janeiro/RJ. De Guilherme Brow



. REBULIÇO

Juiz de Fora/MG. De Marcella do Carmo e Noah Mancini



. ELMA NÃO ESTÁ

Belo Horizonte/MG. De Robson Vieira



. SER(ESTA): EXPERIMENTO AUDIOVISUAL DE UMA PALHAÇA-ATRIZ QUASE SEM PÚBLICO

Belo Horizonte/MG. De Lori Moreira e Mariana Blanco



. TRIEB

Jaguarão/RS. De João Monteiro



. UM SOM DE RESISTÊNCIA

Coxixola/PB. De Genilson de Coxixola



. VERTIGEM

Belo Horizonte/MG. De Leonardo Rocha



. VIDA TERRENA NÃO IDENTIFICADA

Belo Horizonte/MG. De Nanaue e Esdras Chiarelli

Categoria Universitários

. DOS PÉS À CABEÇA

Porto Alegre/RS. De Giovanna Falcão





. E-VALDIR

São Paulo/SP. De Gabriel O. Leite



. FAÍSCA

Santo André/SP. De Luca Tarti e Paulo Lima



. GUINÉ

São Paulo/SP. De Danilo Cica e Sheila dos Anjos



Categoria Escolas livres

Fortaleza/CE. De Gabriel Lima, Isaac Fernandes, Isabela Teixeira, Catarina Bernardo e Rafaela SilvaBrasília/DF. De Ana Graziela AguiarBelo Horizonte/MG. De Kamila FreitasBelo Horizonte/MG. De Lucas Oliver, Frederico Barreto, Bruno C. King e João VictorBarbacena/MG. De aluunos da UFSJBH, Novo Soberbo, Santa Cruz do Escalvado/MG. De Lucas de P. OliveiraSão Paulo/SP. De Alex Lan e Nicolas NathanPalmas/TO. De Túlio de Melo

. AS RUÍNAS DO CINEMA KHOURI

Nova Iguaçu/RJ. De Matheus Magre



. AZO

Belo Horizonte/MG. De Lucas Ferreira



. EU QUERO SER

Nova Iguaçu/RJ. De Beto Teixeira



. MEU QUARTO DOS SONHOS

São Paulo/SP. De Leticia da Silva Apolinário



. MIND DUCK

Valinhos/SP. De Lilly Nogami



. RACHOCRACIA

Belo Horizonte/MG. De Artur Ranne



. SHAZEM!

Embu das Artes/SP. De Maiara Araújo



. VENDO BOTO

Manaus/AM. De André Leite e Nonato Tavares

Categoria Curtíssimos

. SITIADOS

Manaus/AM. De Saleyna Borges



. TROPECEI DE BIKE E CAÍ NUM VORTEX

Arraial d’Ajuda/BA