O frio assustou, mas não intimidou o Festival Experimental de Artes Fílmicas (Fenda), que será aberto com sessão ao ar livre nesta quarta-feira (25/5), em Venda Nova. A ampla programação, dedicada a recentes experimentações no cinema, prossegue até domingo (29/5), no Cine Santa Tereza.





PELÍCULA

A programação contará com filmes em película, Super 8 e 16mm. “Não faz sentido exibi-los em versão digital. Inclusive, muitos nem têm cópias digitais”, comenta Guimarães, revelando esperar “que as pessoas topem” voltar à experiência presencial.





Hoje à noite, no Centro Cultural Venda Nova, o festival será aberto com a “Mostra Pioneiras”, reunindo obras do início do século 20 dirigidas por mulheres. O duo Patrícia Bizzotto e Shari Simpson vai improvisar, fazendo o acompanhamento musical do que está na tela.





“Elas vão reagir musicalmente às imagens, a gente vai ver o encontro potente entre música e cinema. Retomamos a prática do início do século 20, mas deslocada para a música experimental mais contemporânea”, explica Guimarães.





O restante da programação ocorrerá no Cine Santa Tereza, que receberá as mostras “Pioneiras”, “Horizontes” e “Visões”, sessões competitivas internacional e local, além de trabalhos de Cao Guimarães, Grace Passô, Clara Chroma e Leandro Lisorti.





Radicada em São Paulo, a atriz e dramaturga mineira Grace Passô terá obras exibidas pela primeira vez na tela de cinema. “Ficções sônicas 01: Tremores”, “Ficções sônicas 02: Feitiços” e “O segundo antes da coragem – Experimento 1” foram produzidos ao longo da pandemia em caráter experimental, evocando, segundo ela, o hibridismo da linguagem.









“Ficções sônicas 01” foi apresentado em instalação na Bienal de São Paulo em 2021, inspirado no conceito de afrofuturismo sonoro do ganês Kodwo Eshun. “O segundo antes da coragem” foi desenvolvido para um evento on-line de experimentação visual.

DIÁSPORA

Grace diz que “Ficções sônicas 02”, o maior trabalho, é uma forma de pensar teatro e cinema no contexto pandêmico a partir da perspectiva híbrida, abordando temas como a diáspora africana. A atriz, dramaturga e diretora está feliz com a decisão do Fenda de exibir seu trabalho.





“Achei muito interessante a ideia de um festival de artes fílmicas. É uma forma de olhar para a manifestação da cinematografia para além da ideia mais fechada de cinema ou audiovisual. Existe aí o desejo expandido de pensar as manifestações audiovisuais”, comenta.





“Sou uma pessoa que trabalha tanto no cinema quanto no teatro, e as coisas que venho fazendo são híbridas. Durante a pandemia, eu e uma série de pessoas experimentamos modos híbridos de pensar o teatro através de elementos audiovisuais. Isso gerou trabalhos que, de certo modo, são difíceis de ser classificados dentro de gêneros de uma determinada indústria do cinema. São muito experimentais”, afirma Grace.





“Horizontes” receberá trabalhos de Cao Guimarães, entre filmes realizados em diversos países e projetos em looping que ficarão em cartaz no espaço especialmente desenvolvido para o festival.





“A gente elaborou uma sessão com o Cao, com oito curtas-metragens dele. São filmes de uma delicadeza, de observação do mundo, construção sonora, textura e cores muito impressionantes”, diz Victor Guimarães.





O festival apostou também em pratas da casa para a curadoria: Cora Lima, Letícia Rú e Kevin Ramo selecionaram filmes belo-horizontinos. Em janeiro, eles participaram de oficina promovida pelo evento. Carla Italiano, Luis Fernando Moura, Maria Bogado e Felipe André Silva foram outros colaboradores do festival.





“A gente sentiu a necessidade de criar espaço para as artes fílmicas experimentais em Belo Horizonte. A cidade tem tradição no campo da videoarte e no campo do cinema experimental que remonta aos anos 1980 e 1990, com vários artistas conhecidos no mundo inteiro. Mas não temos espaço regular exclusivamente dedicado a essa modalidade de trabalho audiovisual”, diz Guimarães.

OUTRO OLHAR

O diretor do Fenda revela a intenção de oferecer espaço para o público da capital mineira diversificar seu repertório. “Ver filmes que escapam do cinema convencional”, comenta.





Aliás, o Fenda vai oferecer novidades para boa parte do público. “Muita gente nunca viu um projetor 16mm ou Super 8 funcionando. É uma outra experiência de textura e materialidade da imagem. Tem também a cor e a resolução que a gente não consegue reproduzir no digital”, afirma Guimarães.



Ele cita o Super 8, com seu pequeno projetor em ação. “É uma coisa meio performática. Tem as trocas de rolo. É outro ritmo”, diz. “As pessoas podem ter uma experiência bem marcante. A primeira vez que vi, fiquei apaixonado”, finaliza.

FENDA

Abertura nesta quarta-feira (25/5), às 19h30, no Centro Cultural Venda Nova (Rua José Ferreira dos Santos, 184, Jardim dos Comerciários). Entrada franca. De quinta (26/5) a domingo (29/5), no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Ingressos podem ser obtidos em diskingressos.com.br. Domingo (29/5), às 10h, palestra de Leandro Listorti no Museu da Moda (R. da Bahia, 1.149, Centro). Programação completa em https://fendafestival.com e no perfil do evento no Instagram





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria