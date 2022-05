A área preservada foi tombada em 1992 como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (foto: Proeco/Divulgação)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai retornar com as visitas escolares na Estação Ecológica, espaço que engloba uma extensa área de conservação natural e educação socioambiental, no campus Pampulha, do Programa de Extensão Estação Ecológica (Proeco). As visitas estavam suspensas desde março de 2020, devido à pandemia da COVID -19.

O espaço é uma área de transição entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, rico em biodiversidade e guarda uma relação histórica importante com a cidade de Belo Horizonte, porque concentra interessantes ruínas arqueológicas, tais como um antigo forno de olaria. Este ano, a Estação Ecológica comemora 30 anos. A área preservada foi tombada em 1992 como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Para participar, representantes das escolas devem preencher o formulário de agendamento de atividades. Com as visitas, a UFMG busca promover a educação ambiental de forma crítica e real, através de uma interação com a natureza de forma próxima e responsável, refletindo sobre as temáticas e problemas ambientais; funcionando como um “ laboratório vivo”.

No espaço, há várias atividades para serem desenvolvidas pelos alunos, tais como oficinas de bicho-pau, cartão ecológico, descarte, energia,pigmentos e plantar muda. As oficinas tratam também de questões socioculturais e político-econômicas, que envolvem os povos tradicionais, como povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e seringueiros. Os conteúdos reconhecem a contribuição desses povos para a manutenção da vida no planeta Terra, inclusive da espécie humana.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.